Hallan el cuerpo de una mujer en Mariano Roque Alonso y sospechan feminicidio

El hallazgo del cuerpo se produjo alrededor de las 14:40 del viernes en un sector de matorrales ubicado sobre la calle Washington, entre San Bartolomé y Medalla Milagrosa, en la Fracción Palermo de Mariano Roque Alonso.

El comisario Rodolfo Sánchez, de la Comisaría 10ª de Central, explicó que el personal policial se encontraba realizando una incursión de rutina en la zona —un sitio frecuentado habitualmente por personas con adicciones— cuando los agentes percibieron un olor nauseabundo. Al ingresar al pastizal, divisaron el cuerpo boca abajo.

Indicios de extrema violencia

Debido al avanzado estado de descomposición, los intervinientes no pudieron determinar la edad de la mujer ni identificar heridas de arma blanca o de fuego de forma inmediata. Sin embargo, un detalle orienta la investigación hacia un crimen violento: la víctima tenía una calza envuelta alrededor del cuello, lo que hace presumir que la causa de muerte fue el estrangulamiento.

Además, el informe policial detalla que el cuerpo vestía únicamente una remera de color negro y se encontraba desnudo de la cintura para abajo, por lo cual el Ministerio Público no descarta que haya existido un abuso sexual previo al asesinato.

“El médico forense determinó que era una persona de sexo femenino y presumiblemente habría sufrido un feminicidio. No se descarta que haya sido abusada sexualmente”, señaló el jefe policial.

Traslado a la morgue

En el lugar trabajaron la asistente fiscal Nimia Ojeda, personal de Criminalística, agentes de Homicidios y de Investigación Criminal.

El médico forense de turno, Dr. Ulrich Kronau, dispuso el traslado de los restos a la Morgue Judicial en Asunción para la realización de la autopsia, mediante la cual se buscará confirmar la causa de muerte y lograr la identificación de la mujer.