Video: dos detenidos y dinero recuperado tras asalto a local de Biggie en Luque

Este sábado, la Policía Nacional informó de la detención de dos personas con relación a un hecho de robo agravado cometido en un local de la cadena de minimercados Biggie ubicado en el Segundo Barrio de la ciudad de Luque.

Los detenidos fueron identificados como Elías Ignacio Domínguez (21 años), de nacionalidad argentina; y un adolescente de 17 años, ciudadano paraguayo, quien tiene antecedentes por hechos de reducción y hurto agravado y sobre quien estaba vigente una orden de búsqueda y localización.

Los sospechosos fueron detenidos alrededor de las 3:30.

Una grabación de una cámara de seguridad del local muestra que los sospechosos fueron interceptados y reducidos por agentes de la Policía cuando salían del local.

Recuperaron efectivo e incautaron revólver

Según el informe policial, los agentes intervinientes de la Comisaría 3 de Luque incautaron de los detenidos un revólver calibre 32 con tres cartuchos sin percutir.

Además, fueron recuperados un teléfono celular, seis anillos y 1.808.000 guaraníes en efectivo que los detenidos supuestamente robaron del local comercial.

El caso fue comunicado a la fiscala Liz Medina, de la Unidad Penal 1 de Luque.