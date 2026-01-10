Video: riña en local comercial deja un guardia herido y un detenido

Un violento episodio se registró en la noche del viernes en un local Biggie de Fernando de la Mora. La riña dejó como saldo un guardia de seguridad herido y un hombre aprehendido por la Policía Nacional.

El suboficial Héctor Galeano, de la Comisaría 2ª de Fernando de la Mora, informó que los agentes acudieron hasta el comercio ubicado sobre la calle Luis Alberto del Paraná casi Convención, tras recibir una denuncia por un supuesto hecho de agresión.

Según el reporte policial, el ahora detenido habría ingresado al local y protagonizó una discusión con clientes, por lo que fue retirado del lugar por el guardia de seguridad.

Minutos después, el sujeto regresó a bordo de una motocicleta y portaba un arma blanca, con la que comenzó a amenazar a las personas que se encontraban frente al comercio. En ese momento, el guardia volvió a intervenir.

“El agresor se tornó nervioso y se abalanzó contra el guardia, causándole heridas”, explicó el suboficial Galeano.

Guardia fuera de peligro

La víctima sufrió dos heridas cortantes en los dedos meñique y anular de la mano, según informó la Policía. Fue auxiliada de inmediato y trasladada al Hospital de Itauguá, donde permanece fuera de peligro, según informaron los intervinientes.

Tras el ataque, el agresor huyó del lugar, pero regresó nuevamente a las inmediaciones del comercio. Personal policial, alertado a través del sistema 911, inició un rastrillaje por la zona y logró aprehenderlo a varias cuadras del Biggie.

Durante el procedimiento se incautaron un machetillo de aproximadamente 56 centímetros de largo y la motocicleta en la que se desplazaba el sospechoso.

El aprehendido fue identificado como Cristian Andrés Samudio, de 29 años, quien, de acuerdo con los registros policiales, no cuenta con antecedentes penales.

Samudio quedó a disposición del Ministerio Público.