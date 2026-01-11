Bella Vista Norte: motociclista muere atropellado por una camioneta sobre la Ruta PY08

La Dirección Departamental de Amambay de la Policía Nacional informó este domingo sobre un accidente con derivación fatal que ocurrió el sábado último sobre la Ruta PY08 en zona de Bella Vista Norte, Departamento de Amambay. El fallecido fue identificado como Justo Salvador Rojas Villasanti, de 64 años, trabajador de estancia, quien viajaba en su motocicleta sobre la mencionada arteria cuando fue embestido por detrás violentamente por una camioneta de la marca Toyota modelo Hilux, que era guiada por Ángel Fidel Britos Burgos, de 27 años, quien quedó aprehendido por disposición del fiscal de Pedro Juan Caballero, Rodrigo Espínola.

La versión del conductor de la camioneta

El conductor de la camioneta involucrada en el mortal percance, Angel Fidel Britos Burgos (27), dio su versión de lo ocurrido a los agentes policiales intervinientes; en ese sentido, señaló que el mismo conducía su vehículo sobre la Ruta PY08 y sobre la banquina iba la motocicleta guiada por Justo Salvador Rojas Villasanti. En un momento dado, el biciclo subió repentinamente a la pista, según sus manifestaciones, ya no tuvo tiempo de detener la marcha y lo atropelló.

El conductor de la camioneta fue sometido a alcotest que arrojó resultado negativo; no obstante, quedó aprehendido por disposición del fiscal interviniente Rodrigo Espínola, según informó el comisario Hugo Romero, jefe de la Comisaría 5ta. de Bella Vista Norte.

Los vehículos involucrados fueron incautados por los intervinientes.