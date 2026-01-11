Casi 800 policías para una expectativa de 40.000 personas en San Bernardino

Casi 800 agentes de la Policía Nacional están cubriendo los diferentes eventos de los locales nocturnos de San Bernardino.

Los bares y discotecas de la ciudad están en diferentes puntos de la zona, ya que por un desacuerdo con el intendente Emigdio Ruiz Díaz, quien se negó a firmar los contratos para la cesión de la zona del anfiteatro José Asunción Flores para la instalación de los locales, debieron cambiar de locación.

Al intendente lo denunciaron incluso de violar una ordenanza municipal que establecía la explotación de la zona del anfiteatro a los dueños de los locales nocturnos.

Sin embargo, pese a la dispersión de los locales, el oficial José Aguilar, subjefe de la Comisaría 16 de San Bernardino, aseguró que están cubiertas todas las zonas de las discotecas y bares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estamos cubriendo prácticamente cada punto de la ciudad con todas las agrupaciones disponibles de la Policía Nacional, es la directiva del comando institucional que nos está apoyando con todos los recursos humanos disponibles en nuestro operativo verano. Como ya saben, los eventos están muy dispersados por toda la ciudad, pero están completamente cubiertos y hasta esta hora de la madrugada no estamos teniendo ningún sobresalto y esperemos seguir así”, sostuvo en conversación con ABC TV.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Silencio municipal ante la polución sonora en San Bernardino

Locales más importantes

Según estiman, los locales de mayor envergadura y que recibe a la mayor cantidad de gente son en total cinco, además del anfiteatro que contará con un evento el próximo fin de semana.

Uno de los problemas que existe es la ocupación de la calzada por los autos estacionados, algo que la Policía Nacional está evitando al controlar las mismas.

“Estamos despejando toda la calzada, estamos liberando para que no haya ninguna obstrucción en el tránsito. Gran cantidad de vehículos, pero de forma fluida, como se esperaba, estamos recibiendo importante cantidad. Yo estimo que vamos a recibir como 35.000 a 40.000 personas el día de hoy o todo el fin de semana y por eso mismo estamos agilizando lo que es el tema del tránsito”, destacó.