Silencio municipal ante la polución sonora en San Bernardino

Marilín Caballero, presidenta de la Cámara de Comercio de San Bernardino, recordó que la prohibición de discotecas en el anfiteatro derivó en el traslado de la actividad nocturna a barrios residenciales, principalmente al barrio Jardín, uno de los sectores más perjudicados.

Señaló que, en varios casos, los locales nocturnos fueron habilitados detrás mismo de viviendas particulares, generando molestias permanentes a los residentes.

Caballero indicó que en numerosas ocasiones intentaron dialogar con el intendente para buscar una solución al problema, pero nunca obtuvieron respuesta. “Hemos intentado dialogar varias veces y siempre somos ignorados”, afirmó.

Ante la falta de acción municipal, los afectados comenzaron a reunir firmas para presentar una nota formal al jefe comunal, solicitando medidas concretas que permitan ordenar la actividad nocturna y garantizar el respeto a las zonas residenciales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estamos juntando las firmas y, una vez que completemos, vamos a presentar el pedido”, explicó Caballero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: San Bernardino: discotecas en barrios residenciales desatan caos vial y exponen falencias sanitarias

La ausencia de gestión quedó expuesta en un reciente acto público, donde el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR) fue consultado sobre la presencia de discotecas en barrios residenciales. Lejos de aclarar la situación o anunciar controles, el jefe comunal optó por el silencio y no supo qué responder.

Mientras los reclamos se acumulan y el ruido persiste, la Municipalidad de San Bernardino continúa sin ofrecer soluciones, evidenciando una falta de liderazgo y control frente a un problema que afecta directamente la calidad de vida de la ciudadanía.

Prohibición de discotecas genera polémica y debate sobre el ruido urbano

La Municipalidad de San Bernardino decidió prohibir la habilitación de discotecas en el Anfiteatro José Asunción Flores, una medida que supuestamente busca reducir los niveles de ruido en la ciudad y proteger las zonas residenciales cercanas.

Según los informes municipales, la prohibición apunta a ordenar la vida nocturna y minimizar los conflictos entre los espacios de entretenimiento y los sectores residenciales. Sin embargo, la medida generó críticas del sector empresarial local, que asegura que no se ofrecieron alternativas ni se promovió un diálogo efectivo para encontrar soluciones equilibradas. Empresarios del rubro nocturno advierten que el traslado de actividades ruidosas a otros barrios no solucionó el problema, sino que simplemente lo desplazó, generando nuevas molestias en otras áreas de la ciudad.

La situación puso una vez más en evidencia la falta de planificación y control sobre la actividad nocturna en San Bernardino, un desafío que las autoridades deben abordar para garantizar tanto la tranquilidad de los vecinos como la sostenibilidad económica de los emprendimientos locales.

En este contexto, la prohibición de discotecas en el Anfiteatro refleja la necesidad de políticas más amplias y coordinadas que logren equilibrar el desarrollo turístico y comercial con la preservación de espacios residenciales y de descanso.

Lea más: San Bernardino: discotecas y bares ya no podrán operar este año en el anfiteatro, lamenta concejal