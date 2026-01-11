Fiscalía pide ayuda para identificar a mujer hallada sin vida en Mariano Roque Alonso

El Ministerio Público, a través de la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pidió la colaboración de la ciudadanía para lograr la identificación de una mujer que fue hallada sin vida en la ciudad de Mariano Roque Alonso. El caso está siendo investigado por el fiscal Adriano Rienzi, quien encabeza las diligencias correspondientes.

Según el informe forense, la víctima tendría entre 27 y 36 años de edad, presenta rasgos compatibles con pertenencia a pueblos originarios, mide aproximadamente entre 1,60 y 1,67 metros y su peso estimado oscila entre 60 y 70 kilogramos.

Las autoridades instan a cualquier persona que cuente con datos que puedan ayudar a la identificación a comunicarse o acercarse a las siguientes dependencias:

Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso

Unidad Penal Nº 2 de Mariano Roque Alonso

Desde el Ministerio Público remarcaron que la información proporcionada será tratada con responsabilidad y confidencialidad, y destacaron que la colaboración ciudadana es clave para garantizar el derecho a la identidad de la víctima y contribuir al esclarecimiento del caso.

Hallada en un yuyal

El hallazgo del cuerpo se produjo en la tarde del viernes, en un sector de matorrales ubicado sobre la calle Washington, entre San Bartolomé y Medalla Milagrosa, en la Fracción Palermo de Mariano Roque Alonso.

El comisario Rodolfo Sánchez, de la Comisaría 10ª de Central, explicó que el personal policial se encontraba realizando una incursión de rutina en la zona —un sitio frecuentado habitualmente por personas con adicciones— cuando los agentes percibieron un olor nauseabundo. Al ingresar al pastizal, divisaron el cuerpo boca abajo.

La víctima tenía una calza envuelta alrededor del cuello, lo que hace presumir que la causa de muerte fue el estrangulamiento. No se tienen mayores detalles debido al avanzado estado en descomposición en el que se encontraba el cuerpo.