Detienen al presunto “delivery justiciero” que mató a motochorro

El detenido fue identificado como Daniel David González Martínez (41), quien contaba con una orden de captura por el asesinato con arma de fuego de Jorge Daniel González Martínez (29). El crimen ocurrió el pasado 19 diciembre, a las 17:15 horas, sobre la calle Capitán José Domingo Lombardo de la capital.

Fuentes investigativas aclararon que ambos son vecinos, pero no están emparentados entre sí, a pesar de contar con los mismos apellidos.

Conforme a las fuentes, agentes de Homicidios detuvieron al sospechoso a las 11:30 de hoy, cuando se encontraba en la calle Oscar Netto de la ciudad de Limpio.

Posteriormente se procedió al allanamiento de su vivienda, de donde confiscaron una motocicleta Honda CB1 roja sin chapa y con chasis N. LWBJA3394J1306178, que utiliza para realizar sus repartos; un casco negro, descripto en la parte frontal y posterior “Jieka”, un bolsón térmico rojo con el logo de “Pedidos Ya” y una remera con franjas de color rojo, gris y celeste, con el mismo logo que el bolsón.

Todas las evidencias descritas se encuentra directamente vinculada a la comisión del hecho punible, citaron las fuentes policiales.

Antecedentes del caso

Conforme a la investigación policial, Jorge Daniel González Martínez, junto con un supuesto cómplice ya detenido, trató de asaltar a una mujer en el barro Tablada Nueva de Asunción y despojarla de sus pertenencias.

El repartidor “delivery” observó la escena y al mando de su motocicleta fue tras los delincuentes por la calle Capitán Lombardo, momento en que sacó un arma y efectuó un disparo que dio en uno de los malvivientes.

El impacto hizo que perdieran el equilibrio y cayeran sobre la calle, pero el perseguidor desapareció del lugar sin dejar rastros.

La filmación de una cámara de circuito cerrado confiscada por la Policía, permitió dar con su identidad e iniciar una pesquisa hasta dar con su paradero y detenerlo.

Daniel David González Martínez se encuentra arrestado en la base de Investigación de Delitos de Asunción, a disposición del Ministerio Público, al igual que las evidencias incautadas.