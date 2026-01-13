Fiscalía usa a supuesto motochorro como testigo contra “delivery justiciero”

La orden de encarcelamiento fue dictada por el juez Francisco Antonio Acevedo Morel, aunque por expreso pedido de la fiscala María del Carmen Palazón Ambrasath.

La medida afecta a Daniel David González Martínez, de 41 años, alias Kapeto, pero también conocido en redes sociales como el “delivery justiciero”.

El mismo deberá permanecer por 20 días en el Departamento Judicial de la Policía Nacional y, si no hay una resolución contraria, después tendrá que pasar directamente a la cárcel de Tacumbú.

Kapeto fue capturado el lunes último en la calle Óscar Netto de la fracción Aurora de Limpio, en una operación del Departamento de Homicidios de la Policía.

Fue en conexión con la muerte del supuesto motochorro Jorge Daniel González Martínez, de 29 años, ocurrida el 19 de diciembre de 2025 sobre la avenida Lombardo del barrio Santísima Trinidad de Asunción.

El ahora detenido y el ahora fallecido tienen los mismos apellidos, pero no son parientes, aunque sí eran vecinos en el barrio Tablada Nueva de la capital.

Los persiguió y chocó

Daniel David estaba trabajando como delivery aquel día, cuando presenció un asalto perpetrado por dos motochorros contra una mujer que esperaba colectivo.

De hecho, el atraco fue grabado nítidamente por cámaras de seguridad.

En una reacción aparentemente instintiva, el delivery comenzó a perseguir con su moto a los delincuentes, a quienes chocó pocas cuadras después.

Al echarlos, el delivery luchó contra los maleantes, ayudando a capturar a uno de ellos, Pablo Daniel Sosa Sosa, de 25 años, con cuatro antecedentes penales.

Después, el delivery le clavó con un cuchillo al otro maleante, quien resultó ser su propio vecino Jorge Daniel González Martínez, quien tenía que estar en arresto domiciliario y que soportaba cuatro antecedentes penales.

De hecho, durante esa pelea que resultó fatal, el supuesto motochorro ahora fallecido le llamó por su nombre al delivery y le gritó que dejara de atacarlo, según dice en el acta de imputación de la fiscala Palazón.

El testigo es el otro supuesto motochorro

La agente del Ministerio Público cita incluso como testigo contra el delivery al otro supuesto motochorro, el ahora encarcelado Pablo Daniel Sosa Sosa, quien se encuentra en la penitenciaría de Concepción.

La imputación contra el repartidor es por homicidio doloso.

La fiscala no consideró ningún elemento como atenuante en la conducta del trabajador.

De hecho, la familia del supuesto delincuente asegura que el crimen fue premeditado, porque supuestamente ya tuvieron un problema previo, días antes.

El repartidor habría reconocido el asesinato.