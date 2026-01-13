Violento asalto a pareja de adultos mayores en PJC: se llevaron dinero y un auto

Los asaltantes ingresaron por el patio de la casa habitada por la pareja de adultos mayores, ubicada en el barrio Guaraní de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Una de las víctimas, identificada como Silverio Lesme Zalazar (70), mencionó a los agentes policiales intervinientes que se encontraba descansando junto a su esposa identificada como Corina Valdez de Lesme (66). En un momento dado, ambos escucharon ruidos provenientes del fondo de la casa.

En ese ínterin, Lesme se percató que eran tres hombres encapuchados y con vestimenta oscura. Los malvivientes, a punta de pistola, exigieron la entrega de dinero, la suma de G. 10 millones que tenía guardado en el ropero y la llave del vehículo, propiedad de la pareja, que finalmente utilizaron para la fuga.

Tras consumar el hecho huyeron del lugar, según informó la Policía Nacional.

Buscan a los autores del atraco

Desde la Dirección de Policía de Amambay, informaron que la investigación comenzó desde el momento de la intervención policial en el lugar del hecho.

Testimonios e imágenes serán procesados para tratar de dar con el paradero de los asaltantes y esclarecer el caso, anunciaron desde la institución.

