El héroe de los cascotes: habló el vecino que redujo a motoasaltante con una piedra en Luque

Ayer se registró el asalto a una joyería ubicada en el centro de Luque, en el que dos hombres en una moto llegaron hasta el lugar, uno de ellos descendió del vehículo y con arma en mano, amenazó a los trabajadores del lugar para que entreguen las joyas, dinero y objetos de valor.

Según el relato de una de las trabajadoras, al percatarse del asalto, se refugió en el baño del local, mientras su compañera quedó frente al delincuente. Uno de los sospechosos tomó varias joyas, mientras su cómplice esperaba afuera en una motocicleta.

Según relató Justo Aranda, vecino de la joyería y testigo del hecho, vio cuando el dueño de la joyería salió de su local para enfrentar a los asaltantes, les gritó, y los ladrones le apuntaron y gatillaron dos veces a quemarropa, pero no percutieron sus balas.

“La moto como vino hacia acá, yo agarro mi piedra, que yo tengo, le juego por la parte de su cuerpo al costado, se cae, uno de la moto se va y el tipo se cae, agarro otra vez la piedra y por donde está el casco, tenía puesto el tipo, le juego por la cabeza ahí y ahí ya se queda medio tambaleando”, contó.

Usa piedras para defenderse

Luego de que el asaltante cayó, el cómplice, que conducía la moto, huyó del lugar y abandonó a su colega herido. Tras el aviso a la Policía Nacional, estos acudieron y derivaron al sospechoso al hospital, donde quedó internado.

Aranda contó que cuenta siempre con “cascotes” a mano, como medida de seguridad, ya que muchas veces, en casos de asaltos, si uno utiliza un arma, termina teniendo problemas judiciales por defenderse.

“No podemos usar nada, porque vos tenés un arma, al final vos tenés problema otra vez. Allá está mi piedra, ese es mi piedra que yo siempre uso acá. Acá todos los vecinos nos ayudamos todos, me puede pasar el día de mañana a mí, para eso estamos todos acá, somos todos una familia”, señaló.

El herido está internado y la policía busca a su cómplice, el conductor de la moto, que huyó del sitio. Las joyas fueron recuperadas por los afectados, ya que quien tenía las mismas era el asaltante que cayó de la moto tras el cascotazo.

Asaltante con antecedentes

Según datos preliminares, el hombre cuenta con antecedentes penales y se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria al momento del hecho. En poder del sospechoso también se incautó un arma de fuego, y testigos señalaron que ambos delincuentes estaban armados y con el rostro cubierto.

También se reportó que durante el incidente se escucharon disparos, aunque no se registraron otras personas heridas.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público, que investigará las circunstancias del intento de asalto.