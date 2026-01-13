Video: frustran a pedradas el asalto a una joyería en Luque

Un asalto a una joyería, ubicada sobre la avenida General Aquino de la ciudad de Luque, fue frustrado este martes gracias a la rápida reacción de un vecino, quien arrojó una piedra contra uno de los malvivientes. El hecho dejó como saldo a un delincuente herido y a su cómplice prófugo, según confirmó la Policía Nacional.

El comisario Cristian Torres informó que dos hombres armados ingresaron al local con la intención de llevarse varias joyas. Durante la huida, uno de ellos fue reducido por un vecino, luego de que este arrojara una piedra de gran tamaño. Tras el impacto, se provocó la caída del malviviente de la motocicleta en la que intentaba escapar.

Así fue el intento de robo

Según el relato de una de las trabajadoras, al percatarse del asalto, se refugió en el baño del local, mientras su compañera quedó frente al delincuente. Uno de los sospechosos tomó varias joyas y se preparó para salir, mientras su cómplice esperaba afuera en una motocicleta.

Una de las víctimas relató que fue apuntada con un arma y obligada a agacharse mientras los delincuentes recogían los objetos de valor. “Pidieron que no miremos y se llevaron todo lo que pudieron”, comentó.

Cuando intentaban darse a la fuga, un vecino acertó al acompañante y lo golpeó con una piedra a la altura de la nuca, lo que hizo que cayera al suelo junto con las joyas robadas. En ese momento, el conductor de la moto huyó del lugar, y abandonó a su compañero.

Sospechoso quedó herido

El ahora aprehendido terminó con heridas a raíz del fuerte impacto. El mismo fue trasladado a un Hospital, donde permanece internado.

Según datos preliminares, el hombre cuenta con antecedentes penales y se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria al momento del hecho.

En poder del sospechoso también se incautó un arma de fuego, y testigos señalaron que ambos delincuentes estaban armados y con el rostro cubierto.

También se reportó que durante el incidente se escucharon disparos, aunque no se registraron otras personas heridas.

Recuperan joyas robadas

Las joyas robadas fueron recuperadas en su totalidad, dentro de una bolsa amarilla que quedó en el lugar tras la caída del asaltante.

El segundo involucrado logró escapar y ahora es buscado por la Policía Nacional. Los agentes analizan cámaras de circuito cerrado de la zona.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público, que investigará las circunstancias del intento de asalto.