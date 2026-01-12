Motociclistas de plataforma se oponen a proyecto de Esgaib y plantean esto

Con un argumento referente a la “inseguridad”, el diputado cartista Yamil Esgaib presentó un proyecto de ley que establece la prohibición de los cascos integrales que cubren todo el rostro en Asunción y las capitales departamentales, para lo que en caso de incumplimiento mencionó la posibilidad de retención de vehículos o multas.

Según la propuesta de Esgaib, “la alta tasa de inseguridad que involucra a moto-asaltantes quienes, amparados en el uso obligatorio del casco integral, utilizan como medio estratégico para cubrir sus rostros”.

Desde el gremio de Amopla, que aglutina a conductores de moto, señalaron que quienes cometen robos, asaltos y otros tipos de ilícitos, además de casco, usan mascarillas o tapabocas para ocultar su identidad, por lo que la forma en la que buscarían aplicar la normativa, sería un problema, según señaló el presidente de la asociación, Carlos Álvarez.

“Debe ser más integral el proyecto de ley, debe de ir un poquito más a fondo. Lo que nosotros sugerimos como asociación es que se vea lo que ya la comuna de Asunción había hecho cerca de 2012, donde implementaron que cada casco y cada chaleco tenga la numeración de chapa y de esa manera entonces se identifica a cada conductor”, agregó.

Contrapropuesta a prohibición de cascos

Entonces, desde el gremio la solución se podría dar con la identificación plena de los conductores de motocicletas que tengan la numeración de las chapas en ambos elementos, lo cual al menos daría mayor facilidad para identificar a los conductores.

“Algunos te dicen, ‘sí, pero algunos pueden prestar’, esa persona que presta va a tener que rendir cuentas con la justicia en el sentido de que está prestando cosas que no se debería por ley, ya que lo que el proyecto que realizó el diputado, habló de un modelo de París, pero que no se adapta a nuestro contexto de Paraguay. Entonces, es desalentar de esa manera como el tema del casco, yo creo que está sacrificando un lado u otra seguridad a nombre de otra seguridad, por ese lado no estamos de acuerdo”, reflexionó Álvarez.

El control de las numeraciones de los cascos, chalecos y chapas la realizarían las diferentes instituciones, desde las diferentes Policías Municipales de Tránsito, la Patrulla Caminera y la propia Policía Nacional, y establecerían multas o sanciones para quienes no tengan los mismos en regla y que no coincidan.