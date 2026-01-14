Hallaron ahogado a enfermero en un tajamar en Carmen del Paraná

Agentes de la Comisaría 9ª de Carmen del Paraná informaron sobre el hallazgo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido. Según los familiares, el mismo se encontraba de cacería en un predio de su padre y había enviado un mensaje a su pareja de que ingresaría a un tajamar a recoger una presa, que sería aparentemente un ave.

La última comunicación se habría dado la tarde de este martes, por lo que fueron a buscarlo donde había referido estar la última vez. Los familiares encontraron las pertenencias del mismo a orillas del tajamar, ubicado a 1,5 km de la rotonda de acceso a Carmen del Paraná, con dirección sobre la ruta D047.

Los uniformados, con ayuda de bomberos voluntarios, localizaron el cuerpo la mañana de este miércoles en medio del agua, por lo que procedieron a extraerlo. El médico forense diagnosticó la causa de muerte como “asfixia mecánica por inmersión”.

La víctima fatal fue identificada como Emilio Alcides Cáceres (46), quien en vida fue un reconocido enfermero de la Unidad de Salud Familiar de Yakarey. Según detalló el interviniente, el tajamar tenía una profundidad de 10 metros, según pobladores locales, debido a que se trataría de una excantera. El agente fiscal de turno dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares.

