Madre habría explotado sexualmente en varias ocasiones a su propia hija de 15 años

La denuncia fue presentada por el padre de la menor, quien refirió que hace unos meses se separó de la madre de sus hijos tras 16 años de relación.

Según la denuncia, que en la tarde de Navidad, su madre estaba con un vecino ingiriendo bebidas alcohólicas y, en un momento, ingresó a la casa, despertó a su hija y le pidió que saliera para hablar con el desconocido. Posteriormente, la adolescente habría sido llevada hasta un yuyal, donde fue abusada sexualmente.

Tras el hecho, la menor informó la situación a su padre y ambos realizaron la denuncia en la unidad fiscal de la agente Mirna Rodríguez.

La fiscal Mirna Rodríguez señaló que ya conversó con la menor de edad y que esta le refirió que fue víctima de abuso sexual en varias ocasiones y, aparentemente, con varios hombres.

Indicó que la madre cobraba G. 100.000 por explotar a su hija. Comentó que los estudios médicos indican que la adolescente pudo haber pasado por un abuso sexual y que el diagnóstico confirmaría la denuncia.

Comentó que, ante la situación, solicitó la aprehensión inmediata del hombre y de la madre de la adolescente, aunque ambos se encuentran prófugos, con paradero desconocido.

Sospechosos están con paradero desconocido

No obstante, confirmó que aún no existe ninguna imputación en la causa, en vista de que se está aguardando la ubicación de las personas involucradas y finiquitar algunos datos para seguir con el proceso investigativo.

Afirmó que, una vez que la Fiscalía recabe los datos, la carátula de la imputación sería abuso sexual y violación, y la expectativa de pena para este crimen es de más de 10 años de prisión.