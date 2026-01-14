María Francisca murió de 13 puñaladas

La autopsia determinó que María Francisca Báez Recalde (34) fue asesinada de 13 puñaladas en el pecho, presumiblemente por su pareja sentimental, el exconvicto Cristhian Fabián Pereira Silva (36), quien luego se colgó del cuello con una soga sujetada por una de las vigas, en el interior de la casa que ambos compartían en el barrio Centro de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en la madrugada del martes último.

Igualmente, la inspección practicada a los restos del presunto feminicida, confirmó que este sufrió una herida en el pecho, pos mortem, que le aplicó el hijo adolescente de la mujer en el momento en que descubrió la desgarradora escena.

El cuerpo de la mujer quedó en la cama bañado en sangre, mientras a unos metros estaba el presunto asesino colgado del techo. Aparentemente, cuando el hijo entró en la habitación, tomó el arma homicida, que quedó a un costado del cuerpo de su mamá y la hundió en el pecho del cadáver del hombre, donde quedó incrustada.

La fiscala del caso Gladys Paredes confirmó que esa acción se encuadraría dentro del delito de perturbación de la paz de los difuntos; sin embargo, para que la fiscalía pueda tomar acción algún familiar del muerto debe denunciar el hecho.

Su anterior pareja murió de covid

Según familiares, María Francisca vivía con su pareja anterior en Pedro Juan Caballero, pero el hombre falleció de covid. De aquella relación tuvo dos hijos, el adolescente de 15 años, quien vivía con ella, y una nena de 8 años, la que está bajo la guarda de un tío.

Luego, la mujer conoció a Cristhian en la cárcel cuando iba a visitar a su padre. Hace unos seis meses el hombre salió de prisión y se mudó con ella. Desde un principio mantuvieron una relación tormentosa a raíz del mal carácter del hombre, quien echó de la casa al hijo de la mujer. En la madrugada del martes mató a María Francisca y luego se ahorcó.