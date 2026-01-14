Procesan a conductor de plataforma por feminicidio y tentativa de homicidio doloso

Las víctimas de feminicidio fueron Johana Marie Villasanti Escobar (30) y su hija Divina Luana Encina Villasanti (12), expareja e hijastra respectivamente de Luis Fernando Esquivel.

Mientras que la víctima del intento de homicidio fue un niño de apenas 9 años, hijo del presunto criminal con Johana Marie.

El chico, quien sufrió terribles heridas en el cuerpo al intentar defender a su mamá y a su hermana, sigue internado en un centro asistencial, pero ya fuera de peligro y sería entregado a un familiar cuando reciba su alta médica.

De acuerdo con el relato de los allegados, Luis Fernando y Johana Marie eran pareja y tuvieron un hijo, aunque la mujer ya tenía una hija producto de una relación anterior.

Pero el mal carácter y los celos de Luis Fernando fueron terminando con la relación hasta que finalmente la mujer decidió separarse definitivamente, ella se quedó con los niños y fue a vivir a un inquilinato ubicado en el barrio San Ramón de la ciudad de San Lorenzo.

Víctimas habían ido a un cumpleaños

Aparentemente, Luis Fernando pasó el fin de semana con su hijo de 9 años y en la noche del lunes fue a la casa de su expareja para devolver al niño a la mamá, sin embargo esta mujer no estaba en el inquilinato, porque había ido con su hija al cumpleaños de un pariente, a pocas cuadras del lugar.

Cuando la mujer regresó a la casa alrededor de las 23:00 comenzaron las discusiones, luego pasaron a las agresiones y finalmente el hombre tomó un cuchillo de mesa y asesinó de 25 puñaladas a su exmujer, luego mató de seis puñaladas a su hijastra e hirió gravemente a su hijo.

El presunto criminal escapó del sitio y se refugió en un edificio en construcción en Isla Bogado, Luque, donde fue localizado por la Policía y al intentar huir saltó del tercer piso y sufrió fracturas en la pierna.

Ahora las autoridades esperan que le den de alta a Luis Fernando para llevarlo a la cárcel. El juzgado ya admitió la imputación de la Fiscalía y el pedido de prisión preventiva.