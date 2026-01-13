Detienen a sospechoso de doble feminicidio en San Lorenzo y hallan el arma utilizada

Una mujer de 30 años y su hija de 12 años fueron asesinadas con arma blanca en horas de la noche del lunes en un inquilinato en el que se hospedaban en el barrio San José de la ciudad de San Lorenzo. El principal sospechoso es Luis Fernando Esquivel, de 28 años, expareja de la víctima.

La Policía Nacional identificó a las víctimas del feminicidio como Johana Marie Villasanti y su hija, quienes fueron halladas sin signos de vida por bomberos, a raíz de varias puñaladas. Otro hijo de la mujer, también menor, recibió varias heridas cortantes, pero logró escapar.

“Personal de este departamento recibió el informe del sistema 911 y se trasladó hasta el lugar, donde ya se encontró a la señora Johana Villasanti y la menor de 12 años, sin signos de vida. El niño de 9 años, ya fue derivado al hospital de Calle’i”, comentó el Comisario Flaminio Quinteros, Jefe de investigaciones central.

Posterior a eso se comenzó a rastrear al supuesto autor y a las 04:30 localizaron la motocicleta que utilizó para fugarse del lugar. “La moto, que utilizaba para hacer Bolt, tenía GPS y eso ayudó para poder hallarla rápidamente”.

“A solo unas cuadras de donde se halló el biciclo, por la alerta que dio un vecino y por los ladridos de perros, se llegó hasta un edificio en construcción, desde donde esta persona se arrojó desde el tercer piso para intentar escapar”, apuntó el Comisario.

Al caer, sufrió lesiones importantes, fractura de tobillo, y en el lugar, los investigadores encontraron el cuchillo utilizado para cometer el hecho.

Flaminio Quinteros comentó que la pareja se encontraba separada desde hace un tiempo y tras las averiguaciones en la comisaría jurisdiccional, no se hallaron denuncias de violencia.

El relato manifiesta que el niño, quien intentó defender a su mamá y su hermana, logró escapar y llegó todo ensangrentado a la casa de una tía, donde se estaba realizando un cumpleaños, para avisar que su mamá y su hermana fueron asesinadas por su papá.