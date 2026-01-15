Video: vecinos de Ñemby denuncian carreras ilegales y caos nocturno sobre la ruta

Vecinos de la ciudad de Ñemby denunciaron que todos los sábados por la noche se registran carreras clandestinas sobre la Ruta PY01 (ex Acceso Sur), sin que exista una respuesta efectiva de la Policía Nacional, pese a reiteradas llamadas al sistema de emergencias y denuncias formales.

Según los pobladores, la situación se repite desde hace años y se intensifica a partir de la 1:00 o 2:00 de la madrugada, cuando grupos de motociclistas y automovilistas cierran calles, ocupan la calzada y realizan “piques”, acompañados de música a alto volumen, consumo de alcohol y desorden generalizado.

Videos que muestran el peligro

Los vecinos cuentan con grabaciones audiovisuales de cada fin de semana que evidencian la magnitud del problema. En los videos se observa una larga fila de vehículos estacionados al costado de la ruta, con parlantes a todo volumen. Además, una gran cantidad de motociclistas se desplaza sobre la calzada realizando maniobras acrobáticas, poniendo en riesgo no solo sus propias vidas, sino también la de quienes transitan por la ruta.

“Nuestros hijos no pueden ni dormir”

Carlos Caballero, vecino del lugar, expresó su preocupación por el impacto que la situación tiene en las familias. “Somos padres y abuelos. Nuestros hijos no se pueden criar en este ambiente. No podemos dormir y tampoco salir a enfrentarles porque no sabemos en qué estado están”, relató.

El poblador aseguró que, pese a los reclamos constantes, las autoridades no dan respuestas. “En época electoral vienen, prometen soluciones y después no pasa nada. Somos gente de bien y queremos vivir tranquilos”, reclamó.

Calles cerradas y ruido hasta la madrugada

Otro vecino, Gustavo Villar, afirmó que los sábados el tránsito se vuelve imposible. “Si no sos parte del grupo, no podés pasar. Cierran todo con motos y vehículos, se instalan en la vereda y en media calzada con parlantes a todo volumen. Vivo a una cuadra y no me deja descansar ni a mí ni a mi familia”, lamentó.

Indicó que las llamadas al 911 no tienen respuesta y que las denuncias ante la Municipalidad tampoco derivaron en controles efectivos. “Los locales siguen funcionando como quieren y nosotros seguimos padeciendo lo mismo todos los fines de semana”, sostuvo.

Emergencias y condiciones insalubres

Juana Chávez, otra vecina afectada, relató que incluso emergencias médicas se ven obstaculizadas. “Una madrugada no pudimos entrar al barrio porque estaba todo ocupado. Veníamos del hospital con una criatura”, denunció.

Además, señaló que el lugar amanece los domingos lleno de basura, botellas y desechos, y que los participantes utilizan los alrededores como sanitario público. “Es una vergüenza. Esto pasa hace más de diez años y nunca vemos inspectores de tránsito ni patrulleras”, afirmó.

Reclamo a las autoridades

Los vecinos aseguran que la zona está bajo jurisdicción de al menos tres comisarías, por tratarse de un punto divisorio y una vía de alto tránsito, pero aun así no se realizan controles permanentes.