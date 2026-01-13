Video: baches y accidentes desatan protesta vecinal en Villeta

Vecinos del barrio San Expedito, de la ciudad de Villeta, se manifestaron en la noche de este lunes para exigir la reparación urgente de la ruta Villeta–Nueva Italia, continuación de la avenida Guarnipitan, cuyo avanzado deterioro ya provocó varios accidentes de tránsito. Solo en el transcurso de la jornada, un motociclista sufrió una caída tras embestir un bache, mientras que horas después un motocarro volcó en el mismo sector.

La protesta se realizó ante el creciente malestar de los pobladores, quienes aseguran que el camino es ampliamente utilizado por trabajadores, estudiantes y familias de la zona, pese a encontrarse en condiciones críticas.

Cruce de responsabilidades

Laura Acosta, concejal de Villeta, señaló que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el tramo corresponde a la Municipalidad, al tratarse de un camino vecinal. Recordó que ya en 2024 habían solicitado que se declare la emergencia vial en la zona, sin obtener respuesta del intendente.

“Desde 2025 venimos reiterando prácticamente cada lunes el pedido de reparación. Inclusive, Obras Públicas vino a hacer un trabajo y el propio ingeniero nos dijo que sin una correcta canalización y un estudio de suelo, cualquier reparación será en vano”, explicó.

La edil sostuvo que, pese a estas advertencias, el Ejecutivo municipal no se ha pronunciado hasta la fecha. “Mañana tenemos una convocatoria a sesión extraordinaria por los excesivos reclamos de la ciudadanía. Este tramo ya no puede esperar más”, remarcó.

“Es desesperante en días de lluvia”

Acosta agregó que la situación se vuelve aún más grave durante las lluvias. “Esto empeora de manera calamidosa, es desesperante. No solamente acá, pero este camino ya es intransitable y no se puede seguir postergando una solución”, enfatizó.

Reclamo de los pobladores

Por su parte, la pobladora Antonia Lescano expresó su indignación ante la falta de respuestas de las autoridades municipales. “Estamos pidiendo a la autoridad de Villeta que nos arregle el camino hacia nuestra casa. Hoy hubo un accidente acá mismo y ya estamos cansados de pedir”, manifestó.

Indicó que existen notas presentadas tanto a la Junta Municipal como al MOPC, pero que ninguna institución ha dado una solución concreta. “Según ellos, le pertenece a la Municipalidad y tiene que resolver”, afirmó.

Lescano relató que el camino se encuentra en mal estado desde hace años y que las supuestas reparaciones son solo “parches” sin durabilidad. “Vienen, tiran piedritas encima del asfaltado y en un mes ya se va todo. No es un arreglo serio”, cuestionó.

Finalmente, responsabilizó directamente al intendente Teodosio Gómez y pidió una solución urgente. “Queremos que nos arregle la calle, por todos los niños que van a la escuela y por la seguridad de todos los que transitamos por acá”, concluyó.