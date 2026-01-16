Hallan a hombre brutalmente golpeado en Villa Elisa

Un hombre identificado como Mariano Galloso, de 31 años, fue brutalmente golpeado y hallado tendido en la vía pública, en la calle Emilio Johannsen del barrio Mbokajaty, de la ciudad de Villa Elisa. La víctima presentaba múltiples heridas y un grave traumatismo de cráneo, por lo que debió ser auxiliada de urgencia por bomberos voluntarios y trasladada a un centro asistencial.

Hallado desorientado y con múltiples lesiones

El hecho ocurrió en horas de la noche del jueves, cuando una llamada alertó sobre una persona herida en la zona. Al llegar al lugar, personal de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa encontró al hombre tendido en el suelo, sin poder movilizarse y en estado de desorientación.

El teniente José Estigarribia relató que la víctima presentaba “un politraumatismo de cráneo bastante importante”, además de numerosas heridas en la cabeza y el rostro, incluyendo cortes compatibles con golpes contundentes e incluso lesiones producidas con arma blanca. Ante la gravedad del cuadro, fue estabilizado en el lugar y derivado de urgencia al Hospital del Trauma, donde quedó internado para una evaluación médica más exhaustiva.

Sospechan pelea entre adictos

Según versiones de vecinos y datos preliminares manejados por la Policía, el ataque habría ocurrido en el marco de una disputa vinculada al consumo de drogas. Indicaron que Galloso sería adicto y que habría sido agredido por varias personas, presuntamente otros consumidores, durante un confuso episodio que incluso pudo haberse iniciado como un intento de robo.

“Él habría salido a comprar para su consumo y, en ese interín, se produjo el encuentro con otras personas. Aparentemente fue atacado por varios sujetos, no por uno solo”, explicó el teniente Estigarribia, aclarando que no se cuenta con información que indique que la víctima se dedicara a la venta de estupefacientes.

Investigación en curso

La Policía Nacional investiga el caso para determinar las circunstancias exactas del ataque e identificar a los responsables.