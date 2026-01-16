Triple colisión de camionetas sobre la ruta PY19 en Alberdi deja solo daños materiales

Un accidente de tránsito con resultado de daños materiales se registró este viernes, alrededor de las 12:10, sobre la ruta PY19 “Héroes del 1870”, en inmediaciones de la entrada a la estancia Carajá, distrito de Alberdi.

Según el reporte de la Comisaría 26ª de Alberdi, los vehículos involucrados fueron una camioneta Toyota Fortuner, al mando de Del Pilar Ríos Ruiz Díaz (59), una Isuzu conducida por Fernando Key Reyes Suzuki, y una Chevrolet S10 guiada por Rodrigo Cristiano Neitzel (34). Todos los conductores contaban con documentaciones en regla.

El suboficial mayor Juan Pedrozo, acudió al lugar y constató daños materiales generalizados en los rodados, aunque los ocupantes resultaron ilesos.

La Chevrolet quedó en el carril oeste con daños en el paragolpes y faro trasero; la Toyota Fortuner en el carril este con daños frontales y laterales; y la camioneta Isuzu también en el carril oeste con daños frontales y en el lateral del conductor.

Así habría sucedido el accidente

De acuerdo a las averiguaciones, los conductores coincidieron en que la camioneta Chevrolet circulaba con dirección sur y desaceleró debido a un vehículo estacionado, momento en que la Toyota Fortuner intentó adelantarse por la izquierda, mientras la Isuzu transitaba por el carril contrario, produciéndose así la triple colisión.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de Alberdi, Diego Benítez, quien dispuso que los vehículos queden a cargo de sus respectivos conductores, en el estado en que se encontraban.