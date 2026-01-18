Fiscalía tiene más tiempo para cerrar causa por supuesta estafa contra padre e hijos

La fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, Ruth Benítez, cuenta con otros 6 meses más para concluir los actos investigativos de su causa por supuesta estafa relacionada a la operación “SIM Swapping”. Esto tras el otorgamiento de la prórroga extraordinaria por el Tribunal de Apelación Penal, conformado por Arnaldo Fleitas, Arnulfo Arias y Waldir Servín, a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 7.

De esta forma, la fiscala Benítez deberá presentar su requerimiento conclusivo recién el próximo 21 de agosto de 2026. Tras admitirse la imputación fiscal, el juez penal de garantías Mirko Valinotti había fijado inicialmente la fecha para cierre de la pesquisa el 21 de febrero de 2026.

En esta causa se encuentran procesados Francisco Gabriel Rolón Lombardo (63), padre de Marcos Gabriel Rolón Riquelme (37) y de Francisco Daniel Rolón Riquelme (27), a quienes se les atribuye la comisión del hecho punible de estafa a través de medios informáticos y otros ilícitos más.

Los tres fueron detenidos en allanamientos realizados por el Ministerio Público y la Policía, con el objeto de anular un esquema de estafas, que los investigados habrían llevado a cabo mediante la clonación de chips o tarjetas SIM.

Diligencias pendientes en caso de supuesta estafa

De acuerdo con el petitorio hecho por la representante del Ministerio Público, debido a la complejidad de la causa y la producción de pruebas de difícil realización, se elevó el pedido de que se otorguen otros seis meses más, correspondiente al plazo máximo extraordinario que se puede otorgar en el proceso penal.

En ese contexto, Benítez puntualizó que están pendientes aún la pericia informática a los aparatos electrónicos. Esta diligencia ya fue autorizada por AI Nº 933 del 6 de noviembre de 2025, por el juez Mirko Valinotti, y consiste en la extracción de datos por el perito informático del Laboratorio Forense del Ministerio Publico.

Además de otra labor técnica, consistente en una pericia acústica e imágenes del aparato DVD, autorizada por AI Nº 1004 del 10 de diciembre del 2025. Además, de un informes solicitados mediante oficios, el 7 de enero de 2026, dirigido a la Bodega Cesary, así como a la Bodega Copetrol Shah 31 R, y a Tu Financiera SAECA.

Estructura fraudulenta de padre e hijos

De acuerdo con lo que se había informado desde el Ministerio Público, tras los allanamientos, Marcos Gabriel fue captado en todos los sistemas de validación de chips y cámaras de seguridad de los puntos de venta. De acuerdo a lo que se sospecha, era quien gestionaba la reactivación de los chips.

Francisco Daniel habría replicado el accionar de su hermano y fue funcionario de una empresa telefónica, lo cual le proporcionó conocimientos específicos de los protocolos internos de autenticación.

El padre de ambos hermanos era el titular de un teléfono empleado de manera reiterada para la introducción de los chips obtenidos de manera fraudulenta.

Es así que, con documentos adulterados con los datos de la víctima, pero con la fotografía del suplantador, con la tarjeta SIM reactivada en su poder, tenían acceso a mensajes, llamadas y códigos de verificación, lo que a su vez les permitía vulnerar cuentas bancarias, redes sociales y otros servicios digitales.