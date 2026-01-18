Identifican a hombre hallado muerto en Luque: se trata de un ciudadano colombiano

El Ministerio Público informó que fue identificada la persona hallada sin vida el pasado 14 de enero en la ciudad de Luque, luego de diligencias realizadas por la Fiscalía.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Jorge Raúl Escobar Lara. El proceso fue articulado por el director de Medicina Legal del Ministerio Público, Pablo Lemir, quien coordinó la cooperación internacional que permitió confirmar la identidad del fallecido.

Según el reporte oficial, el fallecido fue identificado como Mateo López Lezcano, ciudadano colombiano de 25 años. Una vez concluida la verificación técnica, la Fiscalía comunicó el hecho al consulado correspondiente para iniciar los trámites diplomáticos y brindar asistencia a los familiares.

El fiscal Escobar Lara remitió un oficio al cónsul honorario de la República de Colombia en Paraguay, en el marco de la causa N° 825/2026, caratulada “Investigación fiscal sobre hecho a determinar”, solicitando colaboración para localizar a los parientes del fallecido y comunicarles oficialmente lo ocurrido.

Autopsia y causa presunta

De acuerdo con el informe fiscal, el deceso se habría producido el 14 de enero, alrededor de las 12:00, y la causa presunta sería una sobredosis de sustancias estupefacientes. La autopsia fue realizada el 15 de enero en la morgue del Ministerio Público.

Hasta el momento, el cuerpo permanece en la morgue a la espera de que familiares o personas cercanas puedan hacerse cargo.