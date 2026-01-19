A Ultranza: rechazan pedido de tutela jurisdiccional del Pastor Insfrán

El pastor José Alberto Insfrán Galeano, hermano del presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y procesado por presunto lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Py, tuvo un revés ante el juzgado de Ejecución Penal, a cargo de María Lidia Wyder, quien por el Auto Interlocutorio (AI) N° 15 rechazó su pedido de tutela jurisdiccional.

El abogado Nelson López, quien ejerce la defensa del pastor José Insfrán, había solicitado la tutela jurisdiccional con el objetivo de que se hagan cumplir los derechos humanos y garantías constitucionales que amparan al referido procesado, que además, actualmente afronta juicio oral y público.

De acuerdo con la denuncia presentada por López, el pastor José Insfrán está con prisión preventiva en la Penitenciaría de Máxima Seguridad “Martín Ledesma” de Emboscada, desde hace 1 año y 10 meses. En ese tiempo, según señaló él permanece 22 horas continuadas en su celda y solo 2 horas en otro espacio de igual característica, con la diferencia de que le da la luz del sol.

Entre otras cosas, López refirió que su defendido “no tiene acceso a recreación, distracción y/o ejercicios o caminatas por lo menos”, además “no tiene acceso al derecho a la información del mundo exterior”. Igualmente mencionó que su cliente recibe “sólo cada 15 días de una sola persona, que además tiene que ser un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad por cuarenta minutos sin contacto físico”.

Por otra parte denunció que “no cuenta con comodidades mínimas para comer; el water también sirve de mesa apoyar sus utensilios; entre otras carencias”, entre otras cosas más.

Constitución del juzgado y evaluación al pastor Insfrán

En atención a la denuncia presentada por el encausado José Alberto Insfrán Galeano, la jueza María Lidia Wyder se constituyó el 19 de diciembre de 2025 en la penitenciaría de Emboscada, donde Insfrán cumple su prisión preventiva, dictada por la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía.

Durante esa constitución, el procesado relató su día a día en la penitenciaría, sosteniendo lo que había denunciado su abogado defensor.

La jueza Wyder además solicitó una evaluación al incoado José Insfrán Galeano, la cual fue realizada por la médica psiquiatra forense Dra. Cynthia Martino. Tras contar con el informe remitido por la profesional, la magistrada concluyó que “se puede deducir que, en lo que respecta el estado de salud mental del prevenido, el mismo se encuentra en óptimas condiciones”.

Además, “en lo que respecta a la privación de libertad en carácter preventivo por el cual atraviesa el procesado, José Alberto Insfrán Galeano, no existen elementos que permitan desvirtuar la prisión preventiva del mismo dentro del Centro Penitenciario de Reinserción Social ‘Martín Mendoza’ bajo el módulo de ‘Máxima Seguridad’, en vista a ello, no concurren circunstancias que permitan variar o atenuar la situación a los efectos de conceder lo solicitado”.

Es ante la tenencia de elementos, obtenidos en base a varias diligencias, la jueza María Lidia Wyder señaló que “corresponde rechazar el pedido de Tutela Jurisdiccional, por no encontrarse afectados directamente derechos y garantías fundamentales”.

Acusación en el caso A Ultranza

José Alberto Insfrán Galeano está acusado por presuntamente contribuir al esquema de lavado de activos del narcotráfico en favor del grupo del supuesto narco uruguayo actualmente prófugo Sebastián Marset y su hermano Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, el cual fue desbaratado en el megaoperativo antidrogas “A Ultranza Py” (2022).

Tras permanecer prófugo de la justicia por más de un año y medio, el 16 de noviembre de 2023 el líder evangélico se presentó ante el Ministerio Público. En principio, el pastor estuvo recluido en la sede de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), donde permaneció hasta en febrero de 2024, cuando fue trasladado a Emboscada por vía aérea en medio de un fuerte esquema de seguridad.