El Monstruo se irá de Paraguay este 28 de enero

Erick Moreno, alias El Monstruo, quien en Perú era el jefe de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, está recluido desde el 26 de setiembre de 2025 en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, a 55 kilómetros de Asunción, la capital de Paraguay.

El criminal extranjero fue capturado por la Policía Nacional (PN) de Paraguay el 24 de setiembre de 2025 en una casa de la ciudad de San Lorenzo, a 20 kilómetros de Asunción.

De ser considerado el delincuente más temido y buscado de Perú, pasó a esconderse en modestas viviendas de Paraguay, aunque se mantenía en nuestro país con la plata que le enviaban desde el suyo, producto de las extorsiones de su banda.

El Monstruo soporta tres exhortos de extradición enviados desde Perú.

Tres exhortos

Uno de los casos se tramitó ante la jueza penal de garantías 1, Clara Ruiz Díaz. Es un proceso por secuestro y organización criminal.

El otro caso lo llevó el juez penal de garantías 4, Raúl Florentín. Esta es una investigación por extorsión.

El tercer expediente lo manejó el juez penal de garantías 12, Francisco Acevedo. Se trata de una causa por asalto en la que incluso El Monstruo ya tiene una condena de 12 años.

Los tres jueces, Ruiz Díaz, Florentín y Acevedo, dictaminaron a favor de la extradición, pero el abogado del peruano, el paraguayo Derlis Ramón Arévalos Sánchez, presentó varios incidentes con intenciones de evitar su extradición.

Todas las resoluciones judiciales fueron ratificadas y de ese modo quedaron firmes.

La entrega, en el aeropuerto

Ahora, tras una coordinación previa, los magistrados acordaron la entrega de El Monstruo a las autoridades de su país el próximo 28 de enero, a las 08:00, en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Luque.

Según los datos obtenidos, una delegación de la Policía de ese país vendrá con un avión para llevarse al que ellos consideraban el criminal más buscado.

Ese día, El Monstruo abandonará muy temprano la cárcel de máxima seguridad, donde deberá entregar el uniforme rojo que utilizó durante todo este tiempo y quer lo identificaba como integrante del pabellón de los más peligrosos.

Hasta ahora no se cobró la recompensa por captura de El Monstruo

La captura en Paraguay de El Monstruo produjo una verdadera tormenta, principalmente en Perú, luego de que los policías de nuestro país denunciaran que sus colegas de dicha nación aparentemente protegían al criminal.

De hecho, la noche que lo agarraron en San Lorenzo, supuestamente El Monstruo estuvo a punto de escapar porque alguien de la Policía Nacional del Perú le llamó a avisar que ya habían encontrado su escondite.

Esa comunicación desde Perú se produjo coincidentemente después de que los policías paraguayos avisaran que lo iban a capturar y enviaran los datos del informante que querría reclamar la recompensa que estaba establecida por el criminal.

Pese a que inicialmente los peruanos aceptaron las condiciones, es decir, pagar al informante si es que El Monstruo era capturado, hasta ahora esa persona que dio la ubicación exacta del criminal no recibió el dinero prometido, consistente en 1.000.000 de soles, es decir, 288.000 dólares americanos.