Captura de “El Monstruo”: Policía paraguaya desmiente a su par de Perú

Mientras la Policía peruana sostiene que fue la que alertó sobre el paradero de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, la Policía Nacional del Paraguay afirma que el hallazgo solo fue posible cuando se decidió mantener en secreto la ubicación del fugitivo.

El comisario Luis López, jefe de Investigaciones en Paraguay, expresó su molestia ante las afirmaciones del coronel José Manuel Cruz, jefe de Crimen Organizado en Perú, quien declaró que el arresto fue mérito exclusivo de su país y dio duras declaraciones acusando a Paraguay de difamar y manchar la imagen de su país.

“La Policía paraguaya hizo el trabajo que eventualmente tenían que hacer ellos. Ellos no tenían la más absoluta idea de dónde se encontraba ‘El Monstruo’”, aseguró López en conversación con medios locales.

El Monstruo se fugaba cuando la Policía de Perú sabía su ubicación

Según relató, la cooperación entre ambas fuerzas comenzó tras un curso internacional en 2024, cuando Cruz se comunicó con él a inicios de este año. Sin embargo, cada vez que compartían información sobre posibles ubicaciones —en Porto Alegre, Cascavel o Ponta Porã—, el fugitivo se movía de lugar.

“Las veces que compartimos la información, él se movía. Cuando entró en Paraguay, decidimos callar absolutamente. La desconfianza ya estaba instalada”, sostuvo.

Informante no fue su amante

El comisario explicó que el Departamento de Investigaciones de Pedro Juan Caballero, a cargo del comisario Hugo Grance, recibió una pista clave de una persona interesada en la recompensa de un millón de soles (unos 300.000 dólares) ofrecida en Perú.

Desde Perú, el jefe de Crimen Organizado, José Manuel Cruz, aseguró que el informante fue una amante del prófugo y que la entrega fue orquestada para que El Monstruo sea detenido en Paraguay y no en Perú. Sin embargo, el comisario López aseguró que eso es mentira y que dicho jefe policial peruano tiene el nombre y el apellido del informante.

“El informante fue del género masculino, no una mujer, como dicen allá. No era su amante”, subrayó López.

El jefe policial insistió en que el trabajo de localización se hizo con prudencia y rigor técnico, incluso con apoyo de la Policía Federal de Brasil, que realizó vigilancias de 72 horas sin éxito en zonas fronterizas.

“No sé por qué el nerviosismo de la gente (en Perú) siendo que la Policía paraguaya sacó de circulación a una persona que movía la estantería de todas las instituciones de Perú, no de Paraguay, porque no cometió un solo hecho punible en Paraguay. Ese debía ser el valor, y no debería estar difamando”, señaló López.

El Monstruo ya está encerrado

Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, líder de la banda Los Injertos del Cono Norte de Perú, ya se encuentra desde el 26 de setiembre encerrado en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada.

Tiene dos procesos penales abiertos en Paraguay por los que está bajo prisión preventiva con fines de extradición.

El Monstruo fue arrestado por policías paraguayos en una casa del barrio Mita’i de San Lorenzo, donde estaba viviendo con una joven paraguaya.