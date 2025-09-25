Detienen a “El Monstruo” de Perú, uno de los criminales más buscados en Sudamérica

La Policía Nacional detuvo en la noche del miércoles en la ciudad de San Lorenzo a Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, considerado uno de los criminales más peligrosos y buscados de Sudamérica. El ciudadano peruano es señalado como líder de la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, dedicada a secuestros, extorsiones y otros delitos de alto impacto.

Moreno Hernández es acusado en su país como uno de los responsables del secuestro de la empresaria Jackeline Salazar Flores, ocurrido en mayo pasado en el distrito limeño de Los Olivos, además de estar vinculado a múltiples casos de extorsión en Lima.

Lea más: Una paraguaya sería la mano derecha del “Monstruo”: clave en la red de extorsión de Perú

El operativo

La captura se produjo en una vivienda alquilada recientemente en San Lorenzo, tras un trabajo de inteligencia coordinado con la Policía Nacional, Policía de Perú, la Policía de Brasil y la Interpol.

El comisario general Marcelino Espinoza, director de Investigación de Hechos Punibles, confirmó que se trata de un criminal de alta peligrosidad:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estamos hablando de un sujeto buscado a nivel internacional. Alias ‘El Monstruo del Perú’ es un criminal bastante peligroso. Pudimos ubicar el domicilio que había alquilado y ya se encuentra bajo custodia policial. Próximamente, se realizarán los protocolos para que sea deportado a su país o al que lo requiera vía Interpol”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Espinoza detalló que a Moreno se le atribuyen múltiples delitos, entre ellos secuestros, extorsiones, homicidios, tráfico de armas y de vehículos. Agregó que aún no se tiene certeza sobre la fecha exacta en la que ingresó a Paraguay, aunque manejan información de que habría llegado tras huir de un enfrentamiento con la Policía Militar en Brasil.

Permanencia en Paraguay

Por su parte, el comisario Hugo Grance, jefe de Investigación de Hechos Punibles, explicó que el detenido llevaba relativamente poco tiempo en la vivienda de San Lorenzo, pero que estaría en Paraguay desde hace al menos dos años.

“Era el más buscado en su país, acusado de varios hechos punibles. Estaría en el país aproximadamente desde 2021 o 2022, pero eso falta confirmar. En la vivienda llevaba apenas unos días y estaba acompañado de una mujer, presumiblemente su pareja”, indicó.

En el procedimiento no se encontraron armas de fuego, aunque se incautaron objetos que serán analizados por investigadores para determinar posibles vínculos con otras organizaciones criminales en la región.

Lea más: Allanamientos en San Lorenzo dejan droga incautada y un detenido

Antecedentes y situación actual

“El Monstruo” era buscado no solo por Perú, sino también por autoridades de Brasil, México y Estados Unidos, según la Policía Nacional. Tras su captura, quedó bajo custodia y se aguarda la comunicación oficial de Interpol y de la justicia peruana para definir el proceso de deportación.

Las autoridades paraguayas destacaron que con esta detención se logró “sacar de circulación a un criminal de altísima peligrosidad” que podría tener nexos con estructuras transnacionales.