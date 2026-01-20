Agente de Interpol acusado de abuso sexual a menor se expone a hasta 20 años de cárcel

Esta semana, la fiscala Noelia Soto, de la ciudad de Villarrica, presentó una acusación formal y solicitó juicio oral y público para un agente de Interpol al que señala por supuestos hechos de abuso sexual contra una menor de edad.

La fiscala confirmó hoy, en comunicación con ABC Cardinal, que la presunta víctima es hija del acusado. La denuncia inicial fue presentada por la madre de la menor.

Según el relato presentado por la Fiscalía, los supuestos hechos de abuso ocurrieron de manera repetida desde 2021.

Sin entrar en más detalles, la fiscala Soto afirmó que el Ministerio Público cuenta con “pruebas suficientes” - incluyendo informes médicos forenses, evaluaciones psicológicas, informes asistenciales y las declaraciones de la víctima, familiares y profesionales intervinientes – para sostener la acusación en un juicio oral y público.

Pena de hasta 20 años

Tras la presentación de la acusación, un Juzgado Penal de Garantías deberá fijar fecha y hora para la audiencia preliminar en la que se definirá si la causa es elevada a juicio oral.

La fiscala Soto indicó que esa audiencia preliminar probablemente tendrá lugar a principios de febrero, luego del fin del receso judicial.

Agregó que delitos como los que la Fiscalía atribuye al acusado acarrean penas que pueden ascender a hasta 20 años de prisión.