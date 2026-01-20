Policiales
20 de enero de 2026 - 10:34

Allanamientos múltiples por una red de estafas con venta de autos

Agentes fiscales y policiales realizan esta mañana allanamientos múltiples por un presunto esquema de estafas en Fernando de la Mora.

La Policía y el Ministerio Público investigan un esquema que habría perjudicado a varios clientes de una playa de autos. En ese contexto, hoy realizaron varios allanamientos en busca de evidencias. Según los datos preliminares, actuaban mediante la venta de vehículos dañados y la generación de deudas inexistentes para la reparación, con una presunta producción de documentos no auténticos.

Por ABC Color

Una comitiva fiscal-policial allanó esta mañana la escribanía ubicada sobre la avenida Mariscal López, en el marco de una investigación por presunta estafa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, vinculada a una playa de vehículos y un taller mecánico.

EN DESARROLLO