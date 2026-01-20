Allanamientos múltiples por una red de estafas con venta de autos

La Policía y el Ministerio Público investigan un esquema que habría perjudicado a varios clientes de una playa de autos. En ese contexto, hoy realizaron varios allanamientos en busca de evidencias. Según los datos preliminares, actuaban mediante la venta de vehículos dañados y la generación de deudas inexistentes para la reparación, con una presunta producción de documentos no auténticos.