20 de enero de 2026 - 10:34
Allanamientos múltiples por una red de estafas con venta de autos
La Policía y el Ministerio Público investigan un esquema que habría perjudicado a varios clientes de una playa de autos. En ese contexto, hoy realizaron varios allanamientos en busca de evidencias. Según los datos preliminares, actuaban mediante la venta de vehículos dañados y la generación de deudas inexistentes para la reparación, con una presunta producción de documentos no auténticos.
Una comitiva fiscal-policial allanó esta mañana la escribanía ubicada sobre la avenida Mariscal López, en el marco de una investigación por presunta estafa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, vinculada a una playa de vehículos y un taller mecánico.
EN DESARROLLO