Arresto domiciliario para conductor que mató a un adulto mayor y su perro

El joven conductor de 21 años, Pedro Alexander Manfrudis, deberá cumplir arresto domiciliario, en su vivienda ubicada en la compañía Costa Sosa de la ciudad de Luque, así lo determinó el juez penal de garantías Nelson Ramón Romero Rodrígues, por medio de su Auto Interlocutorio (AI) N° 81. El mismo atropelló con su auto a un adulto mayor y su mascota, ocasionándoles la muerte.

A consecuencia de ese hecho, el fiscal de Luque Jorge Escobar, formuló imputación contra Pedro Manfrudis, por el hecho punible de homicidio culposo, cuyo marco penal es de hasta 5 años de privación de libertad, en caso de una eventual condena en juicio oral y público.

Lea más: San Pedro: bache habría causado otro accidente fatal sobre la ruta PY08

Así también, el magistrado admitió la fianza personal Carmen Liset Morel y Katherine Anunciación Figueredo González, por la suma de G. 50.000.000 para cada una, es decir, G. 100.000.000 en total, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento del arresto domiciliario le será revocado a Manfrudis.

El juez consideró suspensión de la prisión preventiva y aplicar el arresto domiciliario, solicitado por el fiscal del caso, en vista a que el procesado demostró poseer arraigo en el país, lo que a su criterio desvirtúa el peligro de fuga y en cuanto al peligro de obstrucción, el administrador de justicia consideró que se puede evitar mediante la imposición de medidas menos gravosa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Accidentes de tránsito en PJC dejaron 42 fallecidos y 1.000 hospitalizados en 2025

Mortal exceso de velocidad en Luque

De acuerdo con la imputación fiscal, el 18 de enero, a las 4:00, sobre la calle Santo Rey y Coronel Martínez de la compañía Costa Sosa de Luque, perdieron la vida Juan Cancio Riquelme Giménez (83), vecino de la zona, y su mascota de nombre Tom.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El representante del Ministerio Público, en base a elementos y datos recogidos, señalan como autor de las dos muertes a Pedro Alexander Manfrudis (21), quien se movilizaba en un automóvil Nissan Bluebird Sylphy, año 2000, color gris, con placa GAF 360. El joven también fija domicilio en la ciudad de Luque.

Lea más: Imputan a brasileño por choque fatal que dejó un militar muerto en Paraguarí

Tras el fatal hecho, Manfrudis fue derivado al cuartel de la Patrulla Caminera, donde se le practicó la prueba de alcotest y arrojó resultado negativo con 0,000 mg/L, es preciso señalar que el test se le realizó en dos oportunidades, dando resultado negativo en ambas. Esto de acuerdo con lo que consta en el acta de procedimiento policial, el cual estuvo a cargo del suboficial inspector PS Pablo Peralta, a bordo de la patrullera Móvil C-31.

Los intervinientes recogieron la versión de un testigo, quien señaló que el adulto mayor y su perro fueron atropellados por el automóvil Nissan que se dirigía por la calle Santo Rey a Coronel Martínez, cuyo conductor perdió el control en la curva, debido a la alta velocidad, yendo a impactar de forma frontal contra Juan Riquelme, quien estaba sentado en la vereda de una casa.

El cuerpo del hombre quedó atrapado entre el Nissan de Manfrudis y una camioneta Toyota Hilux Surf, que estaba estacionada en el lugar.