Asalto armado en motel de Luque: asaltantes tenían “información exacta”, según la Policía

En horas de la tarde de ayer lunes, tres personas armadas y portando placas parecidas a las de agentes policiales irrumpieron en el motel Golden, ubicado en la compañía Cañada Garay de la ciudad de Luque.

Los asaltantes redujeron a dos empleados del local y se dirigieron a la oficina administrativa del local, donde se hallaban reunidos el propietario del motel, Gilbert Caro Méndez, y un ciudadano japonés identificado como Kori Aihara (42 años), quienes estaban negociando la compra de otro motel perteneciente a Méndez por parte de Aihara.

Los asaltantes se alzaron con 600.000 dólares en efectivo que el japonés había llevado para concretar la transacción inmobiliaria. Luego huyeron en un vehículo Toyota Spacio rojo que abandonaron a aproximadamente un kilómetro de distancia para continuar su huida en un vehículo gris aún no identificado.

Tenían “información exacta”

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el comisario Flaminio Quintero, jefe de Investigaciones de la Policía Nacional en el departamento Central, explicó que, según afirmaron las víctimas del asalto, Aihara ya había realizado dos pagos anteriores que totalizaron 500.000 dólares por la compra del otro motel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Video: Así fue el violento asalto a repartidores en Ciudad del Este

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el momento del asalto, Aihara y Méndez se hallaban acompañados de un abogado de este último y una funcionaria de una escribanía para las formalidades relacionadas con la venta del inmueble.

El jefe policial señaló que, como se observa en videos de cámaras de seguridad del motel, los atacantes se movieron con gran precisión y parecían saber exactamente a dónde debían dirigirse, y presumió que estos tenían “información exacta” sobre la transacción y el lugar de la misma.

El comisario admitió que, hasta el momento, la Policía no cuenta con pistas que puedan ayudar a identificar a los asaltantes, quienes actuaron con sus caras cubiertas por tapabocas.