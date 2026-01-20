Video: asalto de película en un motel de Luque

Eran alrededor de las 16:30 del lunes, cuando un Toyota Funcargo de color bordo ingresó al Motel Golden, ubicado sobre la calle San Celestino, en la compañía Cañada Garay de Luque. Las cámaras de circuito cerrado registraron cada movimiento.

Del vehículo descendieron tres hombres, todos armados, mientras el conductor permaneció al volante, listo para la fuga. Vestían chalecos antibalas y portaban placas policiales, simulando un procedimiento oficial. En segundos, redujeron al guardia del local sin efectuar disparos.

Irrupción violenta y objetivo claro

Los asaltantes no dudaron ni un instante. Con un ariete, derribaron una de las puertas del establecimiento e irrumpieron en la oficina donde se realizaba una transacción inmobiliaria. El movimiento fue rápido, preciso y sin margen de error.

Según el fiscal Jorge Escobar, los delincuentes actuaron con información privilegiada. “Al ingresar, solicitaron directamente una mochila de color negro. Sabían exactamente lo que estaban buscando”, afirmó.

Dentro del bolso se encontraba el dinero en efectivo: unos 600.000 dólares estadounidenses, de acuerdo con la denuncia de la víctima.

La víctima y la transacción millonaria

El dinero pertenecía a Kori Aihara, ciudadano japonés de 42 años, quien había llegado al lugar para concretar la compra de un inmueble. En la oficina también estaban el propietario del motel, Gilberto Caro Méndez, una escribana y un abogado, todos vinculados a la operación comercial.

Pese a la violencia del asalto, no se registraron personas heridas, confirmaron las autoridades.

Huida calculada y vehículo abandonado

Consumado el golpe, los delincuentes escaparon inicialmente en el mismo Toyota Funcargo en el que llegaron. Sin embargo, el plan incluía un cambio de movilidad: el vehículo fue abandonado a aproximadamente un kilómetro del motel, en una zona poco poblada.

Las imágenes revelan que luego abordaron otro automóvil de color gris, presumiblemente de la marca Toyota, con el que finalmente se perdieron de vista.

Investigación en marcha

Para los investigadores, el nivel de precisión del asalto refuerza la hipótesis de una “entregada”. “Tenían conocimiento exacto del lugar, del momento y del dinero. Es evidente que alguien proporcionó información clave”, sostuvo el fiscal Escobar.

Hasta el momento, entre cinco y seis personas fueron demoradas para averiguaciones, entre ellas participantes de la transacción inmobiliaria. Además, teléfonos celulares fueron incautados y serán analizados por los investigadores.

El comisario Jaime Vega, del Departamento de Investigaciones Central, confirmó que el caso se investiga como robo agravado, mientras se analizan las imágenes de seguridad para identificar a los autores del asalto que, por su ejecución y precisión, ya es considerado un verdadero golpe de película.