Delivery denunció un asalto, pero cayó en contradicciones y fue detenido

Un trabajador de delivery fue detenido por la Policía Nacional, ya que fingió ser asaltado para quedarse con el dinero de la recaudación, perteneciente a su empleador.

“En la tarde del día de ayer (lunes) tuvimos una llamada a través del sistema 911 de un supuesto hecho de robo agravado. El lugar al que se llegó era la vivienda del comerciante, donde un empleado, que trabajaba como delivery, denunció un robo por parte de dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta”, indicó el subjefe de la comisaría 15, Roberto Insaurralde.

El empleado señaló a su patrón que con arma blanca le amenazaron para que entregue lo que había recaudado en el día. “Lo llamativo es que no le llevaron su celular, ni el post de cobranza, ni la motocicleta. Cuando se le preguntó sobre las circunstancias del hecho, cayó en contradicciones”, agregó el oficial.

Después de realizar la denuncia, personal policial fue a recorrer la zona donde lo habían asaltado y, a través de circuito cerrado, se observó que esta persona ingresa a la calle donde se lo había asaltado, pero no se visualiza la motocicleta que dijo que lo había perseguido.

“Durante el interrogatorio, confesó que entregó 1.400.000 guaraníes a otra persona, pero señaló que borró los mensajes y el contacto de la persona para que no le puedan dar seguimiento”, apuntó el subjefe.

Los familiares del detenido realizaron una colecta y devolvieron el dinero al patrón, quien no realizó la denuncia formal.