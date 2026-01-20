Intento de asalto y tiroteo en Asunción

Un intento de asalto se registró a plena luz del día en el barrio Virgen de Fátima de Asunción, a cuadras de la avenida Artigas. Según informaciones, la víctima ya venía siendo monitoreada por los delincuentes desde que salió del microcentro.

El asalto, tipo comando, ocurrió al mediodía y terminó en un intercambio de disparos entre la policía, que acompañaba a estas personas, y los delincuentes, que en principio serían seis.

El comisario Wilfrido Maldonado comentó que esta persona llegó hasta el lugar con la intención de retirar el dinero, pero la persona que tenía que entregarlo no estaba.

“Entonces, esta persona sale nuevamente del lugar, con la mochila vacía, momento en el que es interceptado por este vehículo (camioncito Kia), de donde descienden tres personas armadas”, relató.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

#ABCNoticias#AHORA | Un intento de asalto se registró a plena luz del día en el barrio Virgen de Fátima de Asunción, a cuadras de la avenida Artigas.



🔶La víctima ya venía siendo monitoreada desde que salió del microcentro con dirección al lugar por los delincuentes.… pic.twitter.com/FNeRPPfXUG — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) January 20, 2026

Lea más: Desconocidos roban millonaria suma de dinero a cliente de un banco en Santa Rosa del Aguaray

Al percatarse de esta situación, arroja la mochila e ingresa nuevamente al local y en ese instante se produce el intercambio de disparos entre los malvivientes y los policías que estaban dentro de una camioneta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta el momento no hay reportes de heridos y se sospecha que sería un nuevo caso de entrega, pues los malvivientes estaban bien informados, según señaló el comisario Maldonado.