Detienen a presunto implicado en violento intento de asalto en Asunción

La Policía Nacional detuvo este miércoles a un hombre presuntamente involucrado en el intento de robo agravado a la casa de cambios Mundial Cambios, en Asunción.

El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento de Investigaciones de Asunción, dependiente de la Dirección General de Investigación Criminal, en el marco de la causa “Innominado s/ hecho punible de robo agravado”.

El aprehendido fue identificado como Pablo Emmanuel Mendieta Martínez,de 23 años. Su detención se produjo alrededor de las 13:00, sobre la avenida Madame Lynch casi Don José Papalardo, en el barrio San Jorge de Asunción.

Según el informe policial, Mendieta fue ubicado tras tareas investigativas y quedó detenido por disposición del agente fiscal interviniente, Aldo Cantero.

Posteriormente, el joven fue trasladado hasta la sede del Departamento de Investigaciones de Asunción, donde permanece a disposición del Juzgado y del Ministerio Público.

Desde la Policía informaron que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles implicados en el hecho.

Cómo fue el asalto frustrado

El intento de robo ocurrió ayer al mediodía, cuando un trabajador de Mundial Cambios se disponía a retirar aproximadamente USD 300.000 de un edificio ubicado sobre la calle Teniente Ramón Fernández casi avenida Venezuela.

En ese momento, el hombre fue interceptado por un grupo armado. Al percatarse de la situación, arrojó la mochila que llevaba y rápidamente ingresó al edificio para resguardarse.

Según el reporte, hubo disparos entre los delincuentes y los agentes que custodiaban al trabajador. Tras el intercambio de disparos, los asaltantes huyeron del lugar y se llevaron la mochila, que finalmente estaba vacía.