Asalto fallido: víctima no llegó a cobrar el dinero y la mochila solo contenía documentos

Ayer al mediodía, un trabajador de la casa de cambios Mundial Cambios fue interceptado por un grupo armado cuando se disponía a retirar aproximadamente USD 300.000 de un edificio ubicado sobre la calle Teniente Ramón Fernández, casi avenida Venezuela.

Al percatarse de la situación, el hombre arrojó la mochila y rápidamente ingresó al lugar para resguardarse. En ese momento se produjo un enfrentamiento a tiros con los policías que custodiaban al trabajador y los delincuentes huyeron del lugar, con la mochila, la cual estaba vacía.

El subcomisario Cristhian Sosa, subjefe de investigaciones, señaló que el personal de investigaciones está analizando toda la secuencia del hecho, por lo que no pueden descartar que haya algo en la mochila. “En la conversación que tuvimos con la víctima, señaló que no llegó a retirar el dinero”.

A renglón seguido, apuntó que, en caso de que se haya filtrado la información de esta entrega de dinero, por antecedentes, la misma se habría dado por parte del entorno de la víctima o del lugar donde trabaja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El vehículo en el que se trasladaban aparentemente sufrió un desperfecto mecánico y quedó en el lugar. Inmediatamente, redujeron a una persona que estaba circulando por la zona de Trinidad y se dirigieron hasta la zona de la Facultad de Derecho UNA", comentó el subcomisario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese lugar, los delincuentes fueron buscados por otras personas y ya se está investigando esa situación en base a las imágenes e informaciones que están recabando.

Para finalizar, el subjefe confirmó que los dos policías que acompañaban a esta persona, contaban con informe de trabajo para realizar la cobertura en el traslado de dinero.