Imputan a hombre de 45 años por abusar sistemáticamente de su sobrina de 10 años

Un hombre de 45 años fue detenido anoche en el límite entre las ciudades de Bella Vista y Pirapó, sobre la ruta PY06, tras ser sindicado como presunto raptor de su propia sobrina, una niña de 10 años, según denunció la madre de la víctima. La pequeña fue llevada por el hombre desde este lunes, según la denuncia.

Tras la recuperación de la menor, fue sometida a inspecciones forenses y psicológicas, que determinaron que la misma era víctima de abuso sexual desde que tenía 9 años. Según lo señalado por la niña, el presunto autor sería su tío.

El agente fiscal de turno, de la Unidad Penal N° 2 de Colonias Unidas, Héctor Garay, ordenó su detención tras su remisión a la Comisaría 14ª de Bella Vista.

El representante local del Ministerio Público imputó al hombre por abuso sexual y violación a la patria potestad. Solicitó al juzgado prisión preventiva debido a la gravedad del hecho sindicado al hombre.

Además, indicó que se trataría de una familia de escasos recursos, residentes en el distrito de Pirapó. Se trataría de una madre con cinco hijos, mientras que el padre de familia guarda reclusión en el Penal de Itapúa.

Abuso sistemático

Según el informe de psicología del Ministerio Público, el hombre habría abusado sistemática y progresivamente de su sobrina, comenzando por tocamientos, hasta que se produjo el coito, inclusive. La niña contó que el hombre le decía que sería su “novia”, cuando sea más grande y naturalizó la agresión sexual.

Garay refirió que el hombre se expone a una pena de entre 15 y 25 años, de comprobarse el abuso sexual. Entretanto, el Ministerio Público solicitó la asistencia para la menor y sus otros hermanos a instituciones que velan por los derechos de la niñez.

En cuanto a la madre, el fiscal indicó que fue llamada a declarar, e indicó tener desconocimiento sobre el supuesto abuso. Esto coincidiría con la versión que dio la menor a los psicólogos del Ministerio Público, por lo que preliminarmente no será investigada en el marco de la causa.