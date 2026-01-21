Motociclista muere tras ser arrollado por camión sobre Madame Lynch

Un fatal accidente de tránsito se registró sobre la avenida Madame Lynch, entre las calles Prof. Ramón Cardozó y Paz del Chaco, dejando como víctima a Héctor Fabián Benítez Cáceres (51), quien se desplazaba en motocicleta.

Según los primeros reportes, el motociclista fue violentamente arrollado por un camión traganado, al mando de Manuel Bogado, quien se dirigía hacia el Chaco.

“No sentí ni escuché nada”, afirmó el conductor

El chofer del camión relató que no se dio cuenta del hecho al momento del impacto. Indicó que fue seguido por una camioneta cuyo conductor le alertó de lo sucedido.

“Yo venía del Abasto rumbo al Chaco. No sentí nada, no escuché nada. Una camioneta me siguió y me dijo que yo le pasé encima. Ahí recién volví y mi camión quedó en el lugar”, manifestó Bogado.

Agregó que su vehículo no presentaba rastros visibles del accidente.

Bomberos confirmaron el fallecimiento en el lugar

El capitán Pablo Tapia, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fernando de la Mora, señaló que al llegar al sitio encontraron al motociclista ya sin signos vitales, pese a los intentos de reanimación.

“Según testigos, el motociclista estaba sobre la ruta y fue arrollado por un camión de gran porte. Realizamos maniobras de reanimación durante unos 40 minutos, pero luego el personal del SEME confirmó el fallecimiento”, explicó.

El bombero detalló que la víctima sufrió múltiples fracturas, entre ellas de costillas, cadera y fémur, producto del violento impacto.

Versiones sobre cómo ocurrió el hecho

Tapia indicó que existen varias versiones sobre la posición del motociclista al momento del accidente. Algunos testigos señalaron que Benítez Cáceres estaría intentando arrancar su motocicleta, mientras que otros afirmaron que la empujaba.

“La moto no presenta impacto frontal, pero sí en la parte trasera. Según el conductor del camión, fue la carreta la que lo habría arrollado”, sostuvo.

Respecto al uso del casco, el capitán señaló que el mismo fue hallado junto a la motocicleta, aunque no se pudo confirmar si la víctima lo llevaba puesto al momento del accidente.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las circunstancias exactas del hecho y las eventuales responsabilidades.