San Pedro: se registra otro accidente sobre la ruta PY08

Según datos preliminares, el hecho ocurrió aproximadamente a las 13:00 de este martes sobre la ruta PY08, en un sector de la colonia Ybypé. Uno de los accidentados sería un médico cirujano que presta servicios en un hospital de la zona, aunque la Policía Nacional no divulgó su identidad.

Del otro conductor tampoco se tiene información, ni de los detalles de los vehículos que conducían.

Se habla de que la probable causa del percance sería, una vez más, el mal estado de la ruta, que une la Calle 6.000, distrito de Guajayví (San Pedro), con Azote’y, departamento de Concepción.

La empresa adjudicada para las obras de arreglo y mantenimiento de esta ruta, TOCSA SA, con un presupuesto de más de US$ 15 millones, comenzó el lunes último a realizar las primeras reparaciones en el tramo que abarca 151 kilómetros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El intendente municipal de Lima, Juan Manuel Ávalos (Alianza), expresó que el deseo de toda la ciudadanía es que los trabajos puedan avanzar sin mayores inconvenientes. Es la única forma de evitar que sigan sucediendo accidentes ocasionados por las malas condiciones de este trayecto, que desde hace varios años estaba necesitando un arreglo general, enfatizó Ávalos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: San Pedro: bache habria causado otro accidente fatal sobre la ruta py08

En Santa Rosa no hay trabajo

La activista social y abogada de Santa Rosa del Aguaray, Sinthia Ruiz, mencionó que en esa parte de la ruta PY08, que también se encuentra muy deteriorada, todavía no hay movimiento de maquinaria. Se aguarda que en los próximos días comiencen las tareas, principalmente en el tramo que cruza por el centro urbano, subrayó.