Buscan identificar a joven que murió tras ser arrollado por un camión en Villa Elisa

El trágico accidente de tránsito ocurrió este lunes pasado, alrededor de las 11:00, sobre la ruta PY01 y calle Belén, en la zona de Tres Bocas, Villa Elisa. Un joven peatón fue atropellado tras cruzar la ruta de forma desprevenida y perdió la vida horas después a consecuencia de las graves lesiones.

El comisario Gustavo Paiva, de la Comisaría 11ª Arroyo Seco, informó que la víctima tendría entre 18 y 25 años y no contaba con documentos, por lo que hasta el momento no fue posible su identificación. Se presume que es una persona en situación de calle.

“Se observa a través de las cámaras de circuito cerrado que la víctima cruza de forma imprudente, sin tomar las debidas medidas de seguridad. Primero pasa un vehículo que puede frenar, luego uno de gran porte... que ya es difícil de frenar”, explicó el jefe policial.

Discusión previa y posible consumo de sustancias

Según el relato policial, antes del accidente el joven estaba discutiendo con otra persona en la franja de cemento que divide los dos carriles e incluso por momentos pasando de un carril a otro. La discusión fue subiendo de tono y aparentemente iban a tomarse a golpes, pero tras bocinazos de vehículos, ambos se separaron, detalló el jefe policial.

“La víctima pasa al otro lado en una situación de total desprevisión”, detalló el comisario Paiva.

Además, indicó que presumen que el joven podría haber estado bajo efectos de alguna sustancia.

Falleció horas después y siguen sin identificarlo

Bomberos Voluntarios de Villa Elisa acudieron rápidamente al lugar y trasladaron al herido hasta el Hospital de Trauma. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció alrededor de las 14:00 a raíz de las lesiones recibidas, principalmente en la cabeza.

El jefe policial señaló que intentaron recabar sus datos personales, pero, al momento del auxilio, la víctima apenas balbuceaba palabras, lo que podría estar relacionado con el fuerte traumatismo sufrido.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y se dio intervención al Departamento de Criminalística, que realizó la inspección técnica correspondiente. Las autoridades confirmaron además que el conductor involucrado arrojó resultado negativo al alcotest y fue puesto en libertad tras el procedimiento de rigor.

El comisario agregó que no se constató violencia por parte de la otra persona involucrada en la discusión, y que todo indica que el desenlace se produjo por el cruce indebido de la víctima. Ese joven se puso a disposición de la Policía, pero tampoco brindó datos que sirvan para la identificación de la víctima fatal.

La Policía presume que la víctima sería una persona en situación de calle, aunque esto aún debe ser confirmado oficialmente.