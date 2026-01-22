Aparece otro conductor sospechoso del arrollamiento a un abuelo y su perro

Luego de que se librara la orden de detención en su contra, el joven conductor se entregó esta mañana para comparecer ante la justicia por el accidente fatal que se cobró la vida de Juan Cancio Riquelme Giménez (83) y su perro Tom.

En principio, familiares de la víctima fatal afirmaron que Alejandro Morel estaba “jugando carreras” con Pedro Alexander Manfrudis, quien ya fue detenido e imputado por homicidio culposo.

“No se inició ninguna carrera en ningún momento. En todo momento estaba viniendo por mi carril y él detrás de mí; en ningún momento se dio ninguna carrera”, manifestó.

Agregó que él disminuyó la velocidad antes de pasar una lomada, por eso en las imágenes se ve que él iba lento y en ese ínterin Manfrudis le rebasó y perdió el control hasta chocar contra una bodega, en cuya vereda se encontraban la víctima fatal y varias personas más.

Agregó que luego del choque él bajó rápidamente para intentar ayudar, pero fue “linchado” por los familiares.

“En esa misma noche a mí me sacaron a golpes el celular, según me dijeron, rompieron y llevaron mi teléfono”, señaló en NPY. Finalmente, indicó que decidió presentarse para “cumplir con la ley”.

Pedro Manfrudis está detenido e imputado por el hecho punible de homicidio culposo, cuyo marco penal es de hasta 5 años de privación de libertad, en caso de una eventual condena en juicio oral y público.