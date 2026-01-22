Concepción: detienen a supuesto microtraficante con 62 dosis de crack

El informe de la regional número 1 del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Nacional señala que, en prosecución de una información recibida sobre la supuesta comercialización y distribución de sustancias estupefacientes en la vía pública, los agentes se dirigieron al barrio Inmaculada.
“Una vez en el lugar, se constató la presencia de una persona de sexo masculino, de contextura física robusta, que se encontraba a bordo de una motocicleta, por lo que se procedió a su identificación y a su inspección física, constatándose que tenía en su poder sustancias amarillentas envueltas en bolsas de polietileno, presumiblemente cocaína tipo crack”, señala el informe policial.
El hombre fue llevado hasta la base de los antidrogas donde se le identificó como Carlos Ramón Núñez González, de 36 años, quien estaba al mando de una motocicleta Yamazuki color negro.
Lea más: Asaltaron a un motobolt y fueron capturados gracias al GPS de la motocicleta
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Las sustancias amarillentas fueron sometidas a la prueba de narcotest y el resultado fue positivo a cocaína tipo crack. En total, Núñez González, tenía 62 dosis de esa droga.
Todo el procedimiento fue informado a la fiscal Carolina Quevedo Lailla.