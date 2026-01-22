Asaltaron a un motobolt y fueron capturados gracias al GPS de la motocicleta

El asalto se produjo en la tarde del miércoles en la ciudad de Ypané y derivó en un amplio operativo policial que culminó con la aprehensión de los presuntos autores en J. Augusto Saldívar.

Lea más: Lambaré: Grupo Lince aprehende a joven armado con varios antecedentes

Asalto armado a trabajador de plataforma

El comisario David Adorno, de la Comisaría 40ª Central, informó que el robo agravado se registró alrededor de las 17:30, cuando un conductor de motobolt fue interceptado por dos personas que lo intimidaron con un arma de fuego.

Tras las amenazas, los delincuentes se apoderaron de la motocicleta de la víctima y huyeron del lugar.

Lea más: Detienen a presunto implicado en violento intento de asalto en Asunción

Rastreo por GPS y operativo de búsqueda

Luego de realizar la denuncia al sistema 911, el trabajador activó el rastreo GPS de su biciclo, lo que permitió a la Policía Nacional iniciar un seguimiento en tiempo real.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con apoyo de las Comisarías 33ª, y 20ª Central y personal del Grupo Lince, la motocicleta fue localizada en el predio de una vivienda deshabitada del barrio Rincón Alegre, en la ciudad de J. Augusto Saldívar, donde finalmente se logró la aprehensión de los sospechosos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cumpleaños terminó en robo: motochorros se llevan celulares y televisor

Arma robada a un policía y antecedentes

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una pistola marca Glock, modelo G17, calibre 9 mm, que resultó ser propiedad del Estado y había sido denunciada como robada el día anterior en jurisdicción de la Comisaría 23ª Central, perteneciente a un personal policial.

Los detenidos fueron identificados como Alexander Bernardo Sánchez Sánchez, de 17 años, quien cuenta con orden de captura y había fugado del Centro Educativo Integral de Itauguá, y Alexis Victorino Espínola Ramos, de 18 años, quien se encontraba con arresto domiciliario.

Motocicleta recuperada y caso a Fiscalía

La motocicleta robada, de la marca Motostar, modelo SK150, año 2025, fue recuperada y puesta a disposición del Ministerio Público, junto con el arma y otros objetos incautados.

El fiscal de turno de J. Augusto Saldívar, abogado Evergisto Guato, dispuso la permanencia de los aprehendidos en sede policial y la remisión del informe correspondiente para la prosecución de la causa.