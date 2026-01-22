Policiales
22 de enero de 2026 - 07:55

Fuerte vuelco de camioneta en San Antonio

Conductor sale ileso tras fuerte vuelco en avenida San Antonio
Un hombre sufrió un fuerte accidente de tránsito esta mañana tras perder el control de su rodado y volcar sobre la avenida San Antonio, de la ciudad que lleva el mismo nombre. El chofer salió ileso y aseguró que intentó esquivar un camión estacionado y perdió el control.

Por ABC Color

El vuelco se registró en la avenida San Antonio y la calle Yegros, a las 6:40, aproximadamente. Se vio involucrada una camioneta Toyota Hilux Surf.

El suboficial Edgar Domínguez detalló que la posible causa del accidente fue un camión tumba cubriendo parte de un carril y la “poca visibilidad por el sol”.

“El conductor refiere que estaba con dirección a Acceso Sur y estaba un camión tumba estacionado. Dice que, por los rayos de sol que daban de frente a esa hora, no pudo divisar bien su camino y, al tratar de desviarlo, golpeó el paseo central y ahí volcó”, relató el suboficial.

Pese a que la parte delantera del vehículo quedó prácticamente destrozada, el conductor salió por su propia cuenta y sin heridas de consideración. No obstante, de igual manera fue asistido por bomberos de Reducto, con el objetivo de descartar posibles daños internos.

El suboficial resaltó que con frecuencia tienen este tipo de accidentes en la zona y que muchos camiones estacionan a los costados constantemente, dificultando el tránsito.

