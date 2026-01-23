Asalto a motel en Luque: no se descarta que expolicías estén implicados

Desde tempranas horas de este viernes, agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional ejecutan allanamientos en varias viviendas ubicadas en Limpio, Asunción, Fernando de la Mora y en dos puntos de Capiatá.

Según la Policía, las viviendas intervenidas pertenecen a familiares de los presuntos asaltantes y habrían sido utilizadas por los delincuentes tras cometer el hecho.

El procedimiento se dio tras el seguimiento de la ruta de escape utilizada por la banda, apoyado por imágenes de circuito cerrado.

Posibles vínculos con expolicías

El jefe de Investigaciones, comisario Javier Flores, informó que ya fueron identificados varios integrantes de la banda que perpetró el asalto y no se descarta la participación de expolicías en el hecho.

Indicó, además, que personas inescrupulosas habrían manejado información sensible sobre la transacción y la compartieron con los delincuentes. Agregó que, aunque fueron cuatro los autores directos del asalto, existen más personas involucradas en la logística del golpe.

Flores señaló que ya son varias las personas plenamente identificadas y que se aguardan órdenes de captura para más de cuatro sospechosos. Tampoco descartó que un policía en actividad o retirado pudiera ser el líder de la organización criminal.

Hasta el momento, todos los identificados son de nacionalidad paraguaya y la Policía no descarta que la banda esté vinculada a otros hechos punibles similares.

Así ocurrió el asalto en el motel de Luque

Delincuentes armados, con chalecos antibalas y placas policiales, asaltaron un motel y se alzaron con cerca de US$ 600.000 en efectivo durante una operación de compraventa inmobiliaria.

El dinero pertenecía a Kori Aihara, un japonés de 42 años, quien había llegado al país para concretar la compra de un inmueble. En el lugar se encontraban el propietario del motel, Gilberto Caro Méndez, además de una escribana y un abogado vinculados a la transacción.

De acuerdo con el informe policial, el comprador ya había entregado US$ 500.000 y se disponía a completar el pago con otros US$ 600.000 cuando se produjo el asalto, en la propiedad del vendedor.