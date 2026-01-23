Luque: denuncian supuesta brutalidad policial y esto dice el comisario

El pasado lunes 20 de enero, la joven identificada como Verónica Villalba (26) fue hasta la Comisaría 3° de Luque para denunciar el extravío de sus documentos, pero terminó detenida porque los agentes de guardia detectaron que tenía una orden de captura pendiente por un caso de violencia familiar, denunciada por su propio hermano.

Sus familiares señalaron que se trata de un conflicto familiar de larga data y que desconocían la existencia de esa orden de detención.

Al enterarse de ello, la joven aparentemente intentó huir. La familia afirma que en realidad tuvo un ataque de pánico, mientras que los intervinientes afirmaron que presentó una actitud agresiva y opuso resistencia.

En ese ínterin, al menos tres oficiales de guardia tuvieron que intervenir para controlarla y encerrarla en las celdas de la comisaría, a disposición fiscal.

“Actuaron mal. ¿Cómo van a atajarle entre dos tipos policías a una joven? Ella es flaquita, chiquitita, tiene todo el cuerpo golpeado. Tiene heridas en los brazos, la rodilla, el rostro”, cuestionó la hermana de la joven detenida en contacto con ABC TV.

¿Qué dice la Policía?

El comisario Gabriel Rivas, jefe de la comisaría Tercera, afirmó que la joven se propinó las heridas ella misma dentro de la celda.

“Se dio un forcejeo entre ellos. Entre dos le pusieron las esposas de seguridad y le metieron adentro. Una vez dentro del calabozo, empezó a autolesionarse por la reja de hierro, pegando todo. Hasta empezó a prender fuego por la almohada. Se le socorrió nuevamente, se le sacó afuera. Le tuvimos que llevar a un psicólogo porque ella tiene un problema grave”, afirmó.

El jefe policial presentó un reporte policial el pasado 20 de enero, donde detalla la misma versión y señala que tuvieron que aplicar la fuerza debido a que se resistió a la detención.

Actualmente, la joven se encuentra en la Penitenciaría de Mujeres de Emboscada. El jefe policial dijo que, pese a que la Fiscalía le adelantó que iba a solicitar la prisión domiciliaria, luego cambió debido a que el conflicto se da dentro de su propia familia.

Hoy la detenida debe presentarse para una audiencia en la cual se definirá su situación procesal.