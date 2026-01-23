Capiatá: detienen a mujer por presunto maltrato a su hijastro de 3 años

Según el informe policial, el padre del niño se presentó en la oficina de Violencia Intrafamiliar de la Comisaría 32ª Central de Posta Ybycuá para formular la denuncia contra su pareja, a quien señaló como responsable de las agresiones.

La oficial Larisa Vergara explicó que el hombre encontró rastros de lesiones en la espalda del menor, lo que motivó la intervención policial. Indicó además que, de acuerdo con el denunciante, no sería la primera vez que ocurrían hechos similares, aunque en ocasiones anteriores los rastros no eran fácilmente visibles.

Habría utilizado un cable para golpearlo

De acuerdo con la denuncia, la mujer habría golpeado al niño luego de que este intentara tocar una instalación eléctrica, presuntamente utilizando un cable para agredirlo. En esta ocasión, las lesiones fueron más evidentes, lo que llevó al padre a recurrir a las autoridades.

Aprehensión en su domicilio

La oficial Vergara señaló que los agentes se constituyeron en el domicilio de la mujer, donde se procedió a su aprehensión. “La misma salió a nuestro encuentro, se le solicitó que nos acompañe y no opuso resistencia”, indicó. La detenida fue trasladada a la comisaría, donde se le informó el motivo de su aprehensión.

Niño fue llevado al hospital

El menor fue derivado a un centro asistencial para su diagnóstico médico, a fin de constatar las lesiones. Posteriormente, el niño quedó nuevamente al cuidado de su padre, según confirmó la Policía.

Antecedentes y versión de la detenida

La mujer cuenta con antecedentes por aborto, según datos proporcionados por la Policía. En su declaración preliminar, habría manifestado que no fue ella quien causó las lesiones al niño.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá avanzar con la investigación para determinar las responsabilidades.