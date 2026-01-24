Detienen a mujer por presunto homicidio de su pareja en Limpio

Agentes de la Comisaría 9ª Central de Limpio detuvieron a Eloísa Janett Villalba Vera (27) por el presunto homicidio doloso de su pareja, Roque Javier Sánchez Benítez (40), hecho registrado alrededor de las 03:00 de la madrugada en una vivienda ubicada en la fracción Cicomar.

Discusión y forcejeo, según la versión de la detenida

De acuerdo con el relato brindado por la suboficial Sonia Alvarenga, la mujer manifestó que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con su pareja y un grupo de amigos durante la noche del jueves. Posteriormente, ya en horas de la madrugada, ambos regresaron a la vivienda, donde se habría iniciado una discusión motivada presuntamente por celos.

Según la versión de la aprehendida, tras una acalorada discusión, ella habría echado a su pareja de la casa. Minutos después, el hombre regresó, tomó un cuchillo que se encontraba sobre la mesa y comenzó un forcejeo entre ambos, durante el cual la mujer resultó herida en el antebrazo izquierdo.

Herida mortal en el pecho

Siempre conforme a la declaración de la mujer, durante el forcejeo el hombre se habría auto infringido una herida con el arma blanca a la altura del pecho. Tras el hecho, la mujer salió a pedir auxilio a los vecinos, quienes alertaron al sistema 911.

Cuando el personal policial llegó al lugar, la víctima ya no presentaba signos de vida. Fue trasladada hasta el Hospital Distrital de Limpio, donde se confirmó su fallecimiento.

El médico forense diagnosticó como causa de la muerte un shock hipovolémico producido por herida de arma blanca, localizada a la altura del corazón, lo que habría provocado una muerte rápida.

Aprehensión en el lugar y antecedentes

La mujer fue detenida en el mismo lugar del hecho, sin oponer resistencia, y quedó a disposición del Ministerio Público. En todo momento alegó que actuó en defensa propia, asegurando que era víctima de violencia por parte de su pareja, aunque no se registran denuncias formales previas.

Por su parte, el fallecido contaba con dos antecedentes por robo agravado y medidas restrictivas vigentes, según el informe preliminar de la Policía.

Investigación en curso

El caso se encuentra en etapa investigativa y será el Ministerio Público el encargado de determinar las circunstancias exactas del hecho y la eventual responsabilidad penal de la mujer.