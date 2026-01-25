Detienen a hombre por alterar el orden público y resistirse a la Policía

El procedimiento tuvo lugar al término de una fiesta bailable desarrollada en un local de la zona. Según el informe policial, los intervinientes detectaron a un hombre ocasionando disturbios en la vía pública, agrediendo verbalmente y amedrentando a transeúntes que circulaban por el lugar, generando preocupación entre los presentes.

Lea más: Cartismo no logra unidad en algunos distritos y es obligado a abrir listas

El aprehendido fue identificado como Osmar Giménez Candia (31), domiciliado en la compañía Cerró Costa, distrito de Santa María de Fe. Al momento en que el personal policial intentó proceder a su aprehensión, el mismo opuso resistencia y agredió a los uniformados que participaban del operativo.

Durante el traslado hasta la sede policial, el detenido continuó con una actitud violenta. Ya en la Comisaría, al ser ingresado a la celda, agredió físicamente a otro ciudadano que se encontraba alojado en el lugar, situación que obligó a la intervención del personal para controlar el incidente y garantizar la seguridad.

Ante la presunción de que el aprehendido se encontraba bajo los efectos del alcohol, se convocó a personal de la Patrulla Caminera, a cargo del subinspector Adolfo Giménez, realizándose la prueba de alcotest, la cual arrojó resultado positivo de 0,675 mg/L.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, Abg. Nelson Colman, quien dispuso que el aprehendido permanezca en la sede policial por el término de seis horas, conforme a lo establecido, para luego recuperar su libertad. El procedimiento estuvo a cargo del suboficial mayor P.S. Joel Maidana, acompañado por efectivos de la dependencia, a bordo del Móvil 50.

Lea más: Fiscalía imputa a hombre por supuesta tentativa de homicidio en Lambaré